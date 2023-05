Produits et solutions

Le fournisseur californien NetApp lance pour la première fois une baie de stockage SAN conçue exclusivement pour le stockage en mode bloc.

Sandeep Singh, le directeur de NetApp pour le stockage d’entreprise, précise qu’il ne s’agit pas de la première incursion de NetApp dans le domaine du stockage SAN : « 5.000 clients déploient déjà des baies de stockage NetApp pour des charges de travail SAN uniquement (…) La différence est que cette nouvelle série ASA est optimisée pour le stockage de blocs et dispose d’une architecture entièrement active. Elle est entièrement NVMe, y compris la prise en charge NVMe-over-fabric, et est connectée au cloud ainsi qu’à l’IA ». « La série ASA de NetApp est idéale pour les environnements VMware virtualisés ainsi que pour les environnements de bases de données Oracle, Sequel. et SAP », confie-t-il à CRN.

Pour rassurer ses clients quant à la sécurité apportée par cette nouvelle solution, NetApp met en avant une garantie d’indemnisation en cas d’incapacité à récupérer des données après une cyberattaque.

La société de San José annonce aussi une extension de sa licence logicielle OnTap One qui comprend tous les logiciels NetApp disponibles. Elle sera incluse dans l’ensemble des baies de stockage AFF, ASA et FAS. NetApp précise que le système d’exploitation OnTap dispose d’une meilleure protection contre les rançongiciels ainsi que d’une meilleure gestion des charges de travail consolidées.

Et pour finir, NetApp met à disposition des versions avancées de son logiciel de stockage objet StorageGRID. La reprise après sinistre serait ainsi améliorée ainsi que la sécurité, la conformité et l’expérience utilisateur·rice.