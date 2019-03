Nutanix a créé le poste de directeur technique France qu’il a confié à Bruno Picard. Celui-ci dirigeait jusqu’à présent les activités de NetApp dans l’Hexagone.

Entré en fonction le 1er mars, Bruno Picard a pour mission d’accompagner la croissance de Nutanix en s’assurant que les équipes avant-vente soient au plus proche des clients et des partenaires tout en étant alignées avec les équipes commerciales. En tant que directeur technique, il aura aussi pour rôle de partager la stratégie et la vision de Nutanix dans la presse et en clientèle. Il rapporte directement à James Karuttykaran, Systems Engineer Director, Southern EMEA et travaillera de concert avec Hugues Heuzé, Country Director France de Nutanix, pour développer les activités de l’entreprise sur le marché français.

Bruno Picard a passé de nombreuses années dans des équipes avant-vente sur des problématiques aussi larges que les serveurs UNIX/Linux, les environnements de bases de données relationnelles, les environnements décisionnels, les middlewares puis les infrastructures de stockage, de virtualisation et enfin de cloud hybride. Au-delà de son savoir-faire avant-vente, il a une bonne connaissance des enjeux des entreprises dans leur trajectoire de transformation numérique et son expérience en tant que Country Manager de NetApp lui apporte par ailleurs une bonne connaissance du réseau de partenaires français.

Avant de rejoindre Nutanix, Bruno Picard a passé 15 ans dans des fonctions essentiellement avant-vente puisqu’il en a assuré la direction technique avant de prendre des fonctions de management commercial et enfin la direction de la filiale pendant 4 ans. Il avait auparavant travaillé chez Oracle. Bruno Picard est titulaire d’une Maîtrise MIAGE de l’Université d’Orléans.