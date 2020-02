Après neuf années passées chez SHI France au poste de directrice marketing EMEA et partenaires France, Nathalie Sauclière vient de rejoindre WCS Consulting IT, une société de services IT de sept personnes basée en Floride (USA) mais créée par des Français. Nommée chief marketing officer, Nathalie Sauclière est chargée d’accélérer le développement de l’entreprise en recrutant de nouveaux clients sur le marché étasunien.

Fondée et dirigée par l’ex-patron de l’offre Citrix deTech Data France Stoyan Cakic, WCS Consulting IT fournit des services et de l’expertise autour des technologies de Microsoft Azure, Citrix et VMware et commercialise à titre exclusif les solutions de l’éditeur français TMM Software, spécialisé dans la digitalisation des établissements de santé. La société relaie également les offres de l’éditeur de solutions de dématérialisation Itesoft – encore un éditeur français – ainsi que la solution de supervision de ControlUp.