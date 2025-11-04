Plus de 80% des infrastructures numériques et technologies utilisées en Europe proviennent de fournisseurs non-européens, selon les chiffres du gouvernement français. Face à ce constat, la Commission européenne a approuvé la création d’un nouveau consortium européen, l’EDIC Digital Commons (European Digital Infrastructure Consortium), qui doit permettre aux Etats membres de « mutualiser leurs ressources et expertises pour développer des alternatives ouvertes, interopérables et durables ».

Les quatre pays fondateurs de l’initiative sont l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et l’Italie. Le Luxembourg, la Slovénie et la Pologne y participent en qualité d’observateurs pour le moment.

Plus en détails, ce consortium vise à concevoir, déployer et gérer des infrastructures numériques open source transfrontalières, dotées d’une gouvernance partagée et d’une personnalité juridique propre. Les domaines clés visés : l’intelligence artificielle, le cloud, les suites collaboratives, la cybersécurité, la géomatique et les réseaux sociaux. L’initiative propose de mettre en place un mécanisme de mise en commun des financements nationaux afin de rationaliser les investissements dans des projets numériques communs.

Le siège du consortium sera à Paris. Le recrutement d’un·e directeur·rice de l’EDIC est en cours jusqu’au 1er décembre. Le lancement officiel du consortium est prévu le 11 décembre 2025, à La Haye, aux Pays-Bas.