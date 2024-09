Pour la seconde année consécutive, Crowdstrike domine le classement du Gartner pour les plateformes de protection des endpoints. Même si la société a été ébranlée par la désastreuse panne de l’été due à une mise à jour logicielle défectueuse, elle reste l’acteur de référence avec la meilleure exhaustivité de la vision et la meilleure exécution sur le quadrant magique 2024.

Microsoft est positionné à nouveau à la seconde place sur les deux axes mais il comble son retard et apparait désormais tout proche de son rival, à quasi égalité sur l’axe de la vision. SentinelOne progresse aussi et occupe désormais la troisième place sur les deux axes. Elle était devancée par Trend Micro dans l’édition 2023 sur la capacité d’exécution.

Crowdstrike est à nouveau plébiscité pour sa plateforme Falcon, qui a continué de s’enrichir cette année avec les moteurs d’analyse basée sur l’IA de CrowdStrike Signal.

« CrowdStrike a été le pionnier de la protection des points de terminaison basée sur l’IA et continue d’innover pour répondre aux demandes changeantes des clients mondiaux », a commenté dans un communiqué Michael Sentonas, président de CrowdStrike. « Notre plateforme console, à agent unique et centrée sur les données favorise la consolidation des fournisseurs, supprime la complexité et met fin aux violations. »

Microsoft se réjouit également de l’avancée dans le classement de sa plateforme Microsoft Defender for Endpoint.

« Nous pensons que cette annonce reflète les progrès continus de Microsoft pour aider les organisations à protéger leurs points finaux contre les attaques les plus sophistiquées, tout en favorisant l’efficacité continue des équipes du centre d’opérations de sécurité (SOC) », a réagi Microsoft.