Microsoft a fait l’acquis, pour un montant resté secret, de Citus Data, un membre de la communauté PostgreSQL, à l’origine d’une extension open source du SGBD qui transforme ce dernier en une base de données distribuée. « Citus étant une extension de PostgreSQL open source, il offre aux entreprises les avantages en termes de performances d’une base de données évolutive horizontalement, tout en restant à jour des dernières innovations de PostgreSQL. Citus est disponible sous forme de base de données entièrement gérée sous forme de service, de logiciel d’entreprise et de téléchargement gratuit open source », précise Microsoft sur son blog.

L’extension Citus peut notamment être utilisée par les fournisseurs d’applications SaaS hébergées dans des infrastructures cloud ou par les entreprises exécutant des fonctions d’analyse Web, en particulier lorsqu’elles doivent étendre leurs opérations.

Rappelons que Microsoft, qui marque beaucoup d’intérêt pour SQL (il a investi dans SQL Server sur Linux, dans Azure Cosmos DB, une base de données NoSQL multimodèle ainsi que dans Hadoop et Spark SQL) prend déjà en charge PostgreSQL dans son cloud public avec son offre Azure Database for PostgreSQL. L’ajout de Citus Data devrait améliorer cette offre par rapport à celles d’autres fournisseurs de services de cloud public. Cet achat paraît d’autant plus justifié que PostgreSQL

« Lorsque nous avons fondé Citus Data il y a huit ans, le monde était différent », commente sur le blog de l’entreprise son CEO et cofondateur, Umur Cubukcu (au second rang sur la photo). « Le cloud ​​et les big data étaient du dernier cri. La perception commune était que les bases de données relationnelles étaient, de par leur conception, uniquement évolutives, ce qui limitait leur capacité à gérer des applications dans le cloud et des charges de travail big data. Cela a entraîné la montée en puissance d’Hadoop et de toutes les autres bases de données NoSQL créées à l’époque. Chez Citus Data, nous avions une idée différente : embrasser la cause de la base de données relationnelle tout en l’étendant pour la rendre évolutive, résiliente et sans problème. Au lieu de ré-implémenter la base de données à partir de zéro, nous nous appuierions sur PostgreSQL et son écosystème ouvert et extensible. »

Créée n 2011, basée à San Francisco et à Istanbul, la société a bénéficié d’investissements de la part d’Y Combinator, Khosla Ventures et Data Collective.