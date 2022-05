Alors que Microsoft lancera en octobre son nouveau programme partenaires, le responsable mondial du channel Rodney Clark (photo) a annoncé publiquement le 16 mai sa démission. Ce vétéran de Microsoft, où il a travaillé pendant plus de 24 ans, avait succédé à Gavriella Schuster en mars 2021. Le nouveau programme dont il est l’architecture et qui vise à accélérer le recentrage sur le cloud a suscité des critiques chez une partie des partenaires, notamment sur le nouveau système de notation. Mais Microsoft explique son départ par une nouvelle opportunité professionnelle.

Clark deviendra « le PDG d’une société cotée en bourse, un grand partenaire de Microsoft » a précisé l’éditeur, sans la nommer. Les responsables de Microsoft disent être à la recherche de son successeur, en espérant le nommer avant le début du nouvel exercice financier le 1er juillet. Il pourrait ainsi être présenté lors de la conférence annuelle des partenaires Inspire, organisée à partir du 19 juillet.

« L’empreinte de Rodney sur bon nombre de nos activités a été significative et durable alors que nous continuons à transformer l’ensemble de notre écosystème de partenaires pour réaliser une nouvelle croissance avec Microsoft Cloud », a salué Nick Parker, vice-président des solutions partenaires mondiales de Microsoft dans un billet de blog. « Le succès que nous avons connu est dû aux dirigeants et aux équipes qui ont placé la croissance de nos partenaires au centre. »

Nick Parker a regretté que le départ de Rodney Clark n’advienne plus tôt que prévu. « Nous disposons d’un banc important de leaders talentueux qui sont en place pour assurer la continuité des activités avec nos partenaires et nos programmes sans interruption », a-t-il tenu à rassurer. Reste à voir si le successeur qui devra mener à bien la profonde transformation du channel est déjà dans leurs rangs et s’il aura l’opportunité d’inscrire son action de manière durable.