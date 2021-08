Les principaux dirigeants de la Tech, de la finance et de l’assurance ont été conviés à la Maison Blanche par Joe Biden pour se pencher sur la sécurité de la chaîne d’approvisionnement technologique et « relever la barre en matière de cybersécurité » rapporte Reuters.

« Le gouvernement fédéral ne peut pas relever ce défi seul. Vous avez le pouvoir, la capacité et la responsabilité, je crois, de relever la barre en matière de cybersécurité » a expliqué le président américain à un aréopage de dirigeants où figuraient notamment Andy Jassy (Amazon) Tim Cook, (Apple), Satya Nadella (Microsoft), Sundar Pichai, (Google) et Arvind Krishna (IBM).

A l’issue de cette réunion à laquelle participaient également le directeur national de la cybersécurité Chris Inglis et le secrétaire à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas, ces dirigeants ont promis de faire davantage face à la menace croissante que constituent les cyberattaques pour l’économie américaine.

Quelques-uns d’entre eux ont été plus concrets. Satya Nadella a ainsi annoncé que Microsoft investirait 20 milliards de dollars sur cinq ans – soit une multiplication par quatre des investissements actuels – pour accélérer ses travaux en matière de cybersécurité et mettre à disposition 150 millions de dollars en services techniques afin d’aider le gouvernement fédéral ainsi que les administrations nationales et locales à maintenir leurs systèmes de sécurité à jour.

Sundar Pichai a déclaré que Google consacrerait 10 milliards de dollars à la cybersécurité au cours des cinq prochaines années, sans toutefois préciser s’il s’agissait de nouvelles dépenses, et qu’il aiderait 100.000 Américains à obtenir des certificats de compétences numériques reconnus par l’industrie et conduisant à des emplois bien rémunérés.

Arvind Krishna a quant à lui promis qu’IBM formera plus de 150.000 personnes aux compétences en cybersécurité sur trois ans et s’associera avec des collèges et universités noirs pour apporter plus de diversité dans la main-d’œuvre informatique.

Enfin, Andy Jassy a déclaré qu’Amazon mettrait gratuitement à la disposition du public ses formations en matière de cybersécurité et qu’il fournirait à partir du mois d’octobre des dispositifs d’authentification multifacteur à certains clients d’AWS.

La Maison Blanche a de son côté déclaré que le National Institute of Standards and Technology (NIST) travaillerait avec l’industrie technologique et d’autres partenaires sur de nouvelles directives permettant de développer des technologies sécurisées, y compris des logiciels open source, et évaluer la sécurité du secteur IT. Microsoft et Google se sont engagés à participer à cette initiative.