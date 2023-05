En ouvrant sa conférence annuelle Buid dédiée aux développeurs, Microsoft a annoncé sans surprise vouloir continuer de faire de l’IA le moteur du changement technologique et la mettre à la portée du plus grand nombre. Pour ce faire, l’éditeur entend miser de plus en plus sur le tandem constitué par son « Copilot » associé à des plugins.

Le Copilot est l’interface qui permet d’interagir avec un système d’IA en langage naturel. Introduit dans l’atelier de code Github il y a deux ans, il est depuis décliné progressivement dans toutes les applications de l’éditeur. Nouveaux dans le domaine de l’IA, les plugins permettent d’interagir via des APIs avec d’autres logiciels et services pour obtenir des réponses ou des résultats additionnels, comme préparer un voyage et effectuer des réservations par exemple.

OpenAI, soutenu financièrement par Microsoft, a ouvert la voie en lançant sa fonctionnalité de plugins, actuellement en béta avec un store qui en compte déjà plus de 80. Microsoft suit le mouvement et annonce surtout adopter le même « standard ouvert » que celui proposé par OpenAI pour favoriser l’interopérabilité et enrichir plus vite cet écosystème naissant.

Le premier à bénéficier de cette interopérabilité est le nouveau Bing grâce à un plugin qui l’intègre à ChatGPT et en fait le moteur de recherche par défaut. Réservée dans un premier temps aux abonnés premium, elle leur permet désormais d’obtenir des réponses plus rapides et à jour, basées sur des recherches et des données web.

Mais la compatibilité est assurée entre tous les plugins pour OpenAi et l’ensemble des offres Copilot de Microsoft. Une bonne nouvelle pour les développeurs qui n’auront à utiliser qu’une seule plateforme pour créer des plugins compatibles à la fois avec les interfaces grand public et professionnelles, dont ChatGPT, Bing, Dynamics 365 Copilot et Microsoft 365 Copilot.

Microsoft annonce par ailleurs que les développeurs peuvent désormais intégrer leurs applications et services dans Microsoft 365 Copilot avec des plug-ins et qu’un « Hub IA » va être introduit dans le Microsoft Store pour « mettre en avant les meilleures expériences d’IA conçues par la communauté de développeurs et Microsoft ». Les développeurs qui veulent créer de nouveaux plugins pourront le faire grâce aux nouvelles fonctions ajoutées à Visual Studio Code.

Un autre grand sujet pour Microsoft est le lancement de Windows Copilot, qui servira d’assistant personnel pour les utilisateurs de PC avec Windows 11. Un pas supplémentaire après l’intégration présentée en février dernier du nouveau Bing dans la barre des tâches. Et qui sera lui aussi extensible avec des plugins propriétaires et tiers. Une première version de Windows Copilot est annoncée dans le courant de juin pour les membres du programme Windows Insider.