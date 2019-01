Microsoft la mise en œuvre en mars d’un nouveau modèle contractuel pour Azure, le Microsoft Customer Agreement (MCA), appelé à remplacer à terme l’actuel mode de souscription de licences Azure connu sous le nom de Server and Cloud Enrollment (SCE).

Présenté comme plus simple (il tient sur onze pages), ce nouveau modèle contractuel implique surtout que ce soient des représentants commerciaux de Microsoft plutôt que les partenaires qui prennent en charge le volet avant-vente et la relation commerciale. De même, la gestion administrative des comptes sera désormais assumée par les clients eux-mêmes via la mise à disposition d’un portail. Autre évolution : ce nouveau contrat est signé pour une durée indéterminée (perpétuelle) et permet d’ajouter facilement des souscriptions de services Azure dans le temps, y compris venant d’éditeurs tiers.

Selon Stephen White, directeur de recherche chez Gartner, qui a consacré un article de blog à cette annonce, la mise en œuvre du Microsoft Customer Agreement se traduira par un amoidrissement de l’activité de conseil avant-vente des partenaires sur les licences Azure et donc par une baisse de leur profitabilité et de leurs perspectives de croissance.