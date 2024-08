Le groupe We.Connect spécialisé dans la conception, la fabrication, l’assemblage et la distribution de matériels et de produits informatiques a fait l’acquisition pendant l’été de MCA Technology. Ce grossiste informatique dédié aux professionnels a réalisé 110 M€ de chiffre d’affaires en 2023. Avec un chiffre d’affaires de 264,1 M€ cette même année, We.Connect se situe en quatrième position sur le marché français des grossistes informatiques.

We.Connect souligne la forte complémentarité des deux sociétés au niveau de leurs offres produits, des marques distribuées et des clients. MCA Technology vient notamment renforcer l’offre sur les PC avec ses accords avec Dell et Lenovo, alors que We.Connect est déjà distributeur de HP et Acer. MCA Technology apporte aussi une activité de distribution à valeur ajoutée, développée depuis 5 ans, avec un riche portfolio dans la sécurité, les réseaux et la protection des données (Zyxel, Qnap, Ubiquiti, Seagate…).

« Nous travaillons à ce rapprochement avec les fondateurs de MCA Technology depuis plus de six ans. Je suis donc particulièrement enthousiaste à l’idée d’accueillir prochainement les équipes de MCA Technology au sein de We.Connect et de mettre tout notre savoir-faire et nos ressources pour tirer le meilleur de cette intégration », a commenté dans un communiqué Moshey Gorsd, PDG de We.Connect.

Les fondateurs de MCA ont investi trois millions d’euros dans We.Connect par souscription à des actions nouvellement émises, dans le cadre d’une augmentation de capital réalisée le 9 juillet.

« Après avoir évolué et s’être cotoyés depuis plus de 20 ans dans le même secteur d’activité, la mise en commun de nos compétences et atouts respectifs est une très belle promesse de croissance », a déclaré Dov Ayache, Directeur associé de MCA Technology.

De fortes synergies et une réduction des coûts sont attendus grâce à l’augmentation des volumes et la mutualisation des méthodes et outils de travail. Après cette acquisition, dont le montant n’est pas divulgué, We.Connect se fixe désormais un nouvel objectif de 400M€ ce chiffre d’affaires en 2025.