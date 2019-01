Le pure player Microsoft a encore dépassé ses objectifs, pourtant ambitieux, en 2018. À l’issue de son septième exercice, ses revenus ont progressé de 67% pour atteindre 27,7 M€, au lieu des 25 M€ anticipés. L’effectif est passé en un an de 117 à 200 personnes. Comme en 2017, ses deux principaux vecteurs de croissance ont été le développement en régions et l’extension du catalogue de services, souligne Laurent Cayatte, son président-fondateur. Basée à Boulogne-Billancourt, la société de services a ouvert sa première agence régionnale à Rennes début 2017. Ont suivi la même année les ouvertures de Lille et de Toulouse puis, en début 2018, de Lyon. Aujourd’hui, les deux cinquièmes de son effectif total sont basés en régions.

De la même façon, l’entreprise a fait sensiblement évoluer son offre au cours des deux dernières années. Historiquement spécialisé dans les technologies d’infrastructures Cloud Microsoft, Metsys a élargi son expertise à ses technologies de data intelligence (développement .net et réalité augmentée) et à son offre de sécurité EM+S (tests d’intrusion, sécurisation du SI et des postes de travail).

Une dynamique qui devrait se poursuivre cette année avec l’ouverture de nouvelles agences et le lancement de nouvelles offres. Metsys annonce ainsi l’ouverture ces derniers jours de sa sixième agence à Nantes. L’occasion pour Yannick Havet, directeur de l’agence rennaise, de prendre la direction générale de la région Grand-Ouest qui chapeaute désormais les deux agences Ouest. Metsys vient également de signer avec le responsable de sa future agence de Tours, qui ouvrira en avril et qui devrait compter une dizaine de personnes d’ici à la fin de l’année. Deux autres ouvertures, l’une dans l’Est et l’autre dans le Sud-Est, sont également programmées avant fin 2019.

Sur le volet expertise, l’entreprise vient de se lancer dans les services managés avec deux offres de services, l’une tournée vers la gestion d’Azure et l’autre la sécurité. Et un sixième pôle d’expertises orienté Dynamics CRM démarrera au cours des prochains mois. Forte de ces investissements et d’un marché toujours porteur, l’entreprise espère porter ses revenus à 35 M€ cette année et son effectif à 300 personnes. Un objectif qui implique pas moins de 150 recrutements cette année.