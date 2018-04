Après avoir bénéficié l’an dernier de levées de fonds pour un total de 54 millions de dollars auprès du Chinois Alibaba Group, de la Banque Européenne d’Investissement et d’investisseurs historiques, l’éditeur de base de données open source MariaDB annonce l’acquisition du spécialiste bulgare de l’analytique big data MammothDB. Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées.

L’opération permet à l’éditeur finno-américain de renforcer sa présence en Europe, son continent d’origine, avec un nouvel établissement à Sofia, et d’améliorer son expertise globale en ingénierie et conseil afin de renforcer sa solution analytique MariaDB AX, et de développer sa stratégie plus large de base de données en tant que service (DBaaS). « L’équipe de MammothDB rejoint MariaDB à un moment décisif de notre croissance, en nous apportant un savoir-faire impressionnant dans la fourniture de solutions big data », commente dans un communiqué le CEO de MariaDB, Michael Howard. « L’an dernier nous avons constaté une forte hausse de la demande pour la solution MariaDB AX, les entreprises cherchant à combler par des solutions analytiques open source un vide laissé par les offres propriétaires comme Oracle et Teradata. L’ajout de la solide expertise en matière d’analytique de MammothDB sera précieuse pour aider MariaDB à répondre à cette demande croissante et continuer de rénover ses solutions d’analyse. »

Commercialisée pour la première fois en 2017, MariaDB AX est une solution analytique et de data warehousing qui s’adapte au matériel existant déployé sur site et à toute plateforme de cloud public, privé ou hybride, sans risque de verrouillage auprès d’un fournisseur cloud spécifique. Maria DB AX permet des analyses hautes performances avec stockage distribué et traitement en parallèle.