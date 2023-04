La chute brutale des expéditions mondiales de PC s’est poursuivie au premier trimestre. Selon IDC 56,9 M d’unités ont été livrées, soit une baisse de 29% par rapport au premier trimestre 2022. Après avoir enchainé les records pendant la crise pandémique, le marché retombe sous ses niveaux d’avant crise, avec un volume bien inférieur au premiers trimestre de 2019 (59,M) et de 2018 (60,6M).

Le plus grand perdant sur le trimestre est Apple, qui a écoulé 4,1 M d’unités contre 6,9 M d’unités un an plus tôt, soit une chute drastique de 40,5%. La marque s’était pourtant montrée jusqu’ici plus résistante que ses concurrents, notamment sur le trimestre des fêtes où elle avait enregistrée un recul de 2% contre plus de 20% pour tous ses concurrents.

Cette fois l’écroulement est généralisé. HP réalise la moindre contre-performance avec un recul de 24,2% contre 30 à 31% pour Lenovo, Dell et Asus. La hiérarchie reste ainsi inchangée avec Lenovo, HP et Dell qui composent le trio de tête, suivis par Apple et Asus. Mais cela permet malgré tout à HP de voir sa part de marché progresser de 19,7% à 21,1% alors que celle de tous ses concurrents régresse.

La situation devrait encore perdurer en raison de la faible demande et de l’importance des stocks. « Même avec de fortes remises, les chaînes et les fabricants de PC peuvent s’attendre à ce que les stocks élevés persistent jusqu’au milieu de l’année et potentiellement jusqu’au troisième trimestre », commente Jitesh Ubrani, analyste chez IDC. Les constructeurs pourront mettre à profit ce temps mort pour faire évoluer leur chaine d’approvisionnement et la rendre moins dépendante de la Chine souligne IDC.

Le cabinet d’études n’anticipe pas de retournement avant la fin de l’année mais espère qu’un rebond aura lieu en 2024, porté par le besoin de renouveler les parcs, notamment pour migrer vers Windows 11.