Trois questions à Stephan Durey, associé du groupe Magellan, en charge de sa practice sobriété numérique.

Channelnews : Pouvez-vous nous présenter la practice sobriété numérique du groupe Magellan ?

Stephan Durey : La practice sobriété numérique existe depuis 2018. Elle compte actuellement une soixantaine de personnes et grandit rapidement.

Channelnews : Comment a évolué son effectif depuis un an et quels sont les profils et la répartition de ses équipes ?

Stephan Durey : L’effectif a doublé en un an. Aujourd’hui, la practice compte une douzaine de consultants spécialisés en sobriété numérique, qui accompagnent les clients dans la définition et la conduite de leur stratégie de réduction de leur impact carbone, et une dizaine de développeurs. Le reste de l’effectif est constitué de consultants spécialisés en gestion du changement et en formation qui sensibilisent les clients aux enjeux climatiques et forment à l’usage de nos outils de mesure de l’empreinte carbone…

Channelnews : quelles sont ses offres et pour quels types de projets intervient-elle ?

Stephan Durey : Magellan a développé deux outils de mesure de l’empreinte carbone du socle technologique : Magrit (Magellan Green IT), une solution d’audit et de mesure de l’empreinte carbone des datacenters et des parcs PC, et SWO, un add-on de la suite Microsoft 365, qui mesure l’empreinte carbone instantanée des utilisateurs de l’outil de collaboration de Microsoft.

Magrit est un co-investissement réalisé avec Engie, pour qui Magellan est intervenu dans le cadre d’un projet de rationalisation des émissions de gaz à effet de serre de ses centres informatique sur la période. SWO a gagné le prix Green Attitude de Microsoft en 2021.

La practice sobriété numérique de Magellan intervient sur de multiples projets. Par exemple, elle peut s’assurer de l’efficacité de la stratégie cloud d’un client en mesurant l’empreinte carbone de ses datacenters et de son parc utilisateurs.

Elle intervient également dans le secteur bancaire auprès des directions architecture des applications pour évaluer le niveau de résilience de leurs applications et pour les accompagner dans l’écoconception de leurs applications.

Elle peut définir un plan de recommandation pour améliorer l’empreinte carbone d’un client ou mettre en œuvre un plan de sensibilisation des usagers des postes de travail et ainsi amorcer des changements de comportement.

Elle peut être sollicitée pour trouver des datacenters moins consommateurs ou pour réaliser des études pour limiter la consommation des centres de données.

Elle a aussi une activité autour des objets connectés employés à des fins d’optimisation de la chaîne de production. Elle a par exemple mis en place des objets connectés capables d’automatiser certains processus de production ou d’éteindre les machines pendant les temps d’inactivité.