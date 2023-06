L’action de Broadcom a grimpé de plus de 6% lundi, après un rapport de Reuters indiquant que le géant des semi-conducteurs serait sur le point d’obtenir l’approbation de l’UE pour son projet d’acquisition de VMware pour 61 Md$. L’agence de presse se base sur des sources proches du dossier, qui évoquent un feu vert conditionnel lié à des mesures correctives.

Dans sa conclusion préliminaire, la Commission européenne avait en effet exprimé des craintes que l’acquisition restreigne la concurrence sur le marché de certains composants matériels interopérables avec les logiciels de virtualisation de VMware.

Les mesures correctives devraient se concentrer sur les adaptateurs de bus hôte Fibre Channel (FC HBA) et les adapteurs de stockage, un point particulièrement scruté par la Commission en raison de la concentration du marché. « Il pourrait en résulter une hausse des prix, une réduction du choix et une baisse de l’innovation pour les clients et les consommateurs », avait-elle soulignée.

Selon les sources de Reuters, ces mesures devraient bénéficier à Marvell Technology, l’un des principaux rivaux de Broadcom sur ce type de composants.

La Commission européenne devrait prochainement faire connaitre sa décision puisqu’elle s’est fixée la date limite provisoire du 17 juillet. Le feu vert serait une étape importante pour Broadcom, qui doit encore convaincre les régulateurs des États-Unis et du Royaume-Uni. VMware à d’ailleurs décalé à plusieurs reprises le délai pour finaliser son acquisition par Broadcom.