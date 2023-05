VMware repousse une nouvelle fois la date limite de finalisation de son acquisition par Broadcom. Du 26 mai, elle passe au 26 août 2023, avec la possibilité d’une extension au 26 novembre prochain.

La Commission européenne a reporté au 17 juillet la date provisoire à laquelle elle devait statuer sur la question, en matière de concurrence. Quant aux autorités de régulation américaines, elles n’ont pas indiqué leur date de délibération.

The Register souligne, qu’en attendant, le marché du multicloud hybride s’emballe en ce mois de mai 2023. Et de noter qu’IBM vient de lancer un « hybrid cloud mesh », qui sera capable « d’automatiser le processus, la gestion et l’observabilité de la connectivité des applications dans et entre les nuages publics et privés ». Pour sa part, Nutanix sort « Project Beacon » : des services PaaS que les équipes de développement pourront utiliser comme base d’applications multiclouds.