Le fournisseur américain d’impression Lexmark chercherait à se vendre, selon l’agence de presse Bloomberg, dont les sources ont préféré garder l’anonymat.

Le consortium d’actionnaires, comprenant le fonds d’investissement asiatique PAG et Apex Technology, aurait confié le dossier à un cabinet de conseil chargé de recueillir les marques d’intérêt.

La vente de Lexmark serait susceptible d’attirer d’autres fonds d’investissement et pourrait rapporter entre 1,8 et 2 milliards de dollars.

Depuis plus de 15 ans, l’entreprise se positionne sur le créneau du numérique responsable : « Nos produits sont conçus pour durer au moins 7 ans et au-delà », rappelle Etienne Maraval, le directeur marketing Europe du Sud et Moyen-Orient de Lexmark.