Cinq ans après sa création, le Cercle des femmes dans la cybersécurité (Cefcys) a décidé de faire évoluer son organisation vers une plus grande professionnalisation en sollicitant des sponsors à même de financer l’extension de ses activités. Le premier à avoir répondu à son appel est la filiale française de l’éditeur Kaspersky, qui a signé un contrat gold et qui devient à ce titre partenaire permanent de l’organisation professionnelle. Une dizaine d’autres partenaires devraient être annoncés dans les prochaines semaines.

Association loi 1901, le Cefcys a été fondé en 2016 à l’initiative de la responsable de la sécurité des systèmes d’information indépendante Nacira Salvan (photo), lassée de constater la faible représentation des femmes dans les métiers de la cybersécurité, le sexisme dont elles font l’objet et les blocages qu’elles subissent dans leur carrière. Le Cefcys œuvre en faveur de la diversité et de la mixite dans la cybersécurité via l’organisation d’évènements, de conférences, de formations, de webinaires, d’interventions dans les écoles, de salons de recrutement, de séances de mentoring, etc.

Avec désormais plus de 300 membres, l’association rencontre un véritable succès. Mais son modèle basé sur le bénévolat et les cotisations de ses adhérentes commence à montrer ses limites. D’où l’idée de faire évoluer ce modèle en recrutant des partenaires permanents mais aussi en musclant son organisation. Sont ainsi prévus la création d’un conseil d’administration, qui réunira des représentants de l’écosystème et des personnalités, la mise en place d’antennes régionales et la création d’un poste de permanent chargé de l’administration. L’association souhaite également mettre en œuvre un projet de centre de formation en cybersécurité à destination des femmes désireuses de se spécialiser ou de se reconvertir.

Ce sont donc les partenaires permanents qui seront amenés à financer ces différentes initiatives par leurs contributions. Celle-ci s’élèveront entre 1.500 et 4.000 € selon les formules retenues. Elles leur donneront droit de présenter leurs solutions via des « MasterClass », de participer à des tables rondes, de diffuser des offres d’emplois auprès des membres, de participer aux salons de recrutement (« jobdating ») organisés par l’association et de siéger au jury des trophées Cyberwomenday 2021 qui se tiendront à la fin de l’année.

Le Cefcys recrute ses membres au sein de la population des professionnelles du secteur de la sécurité du numérique. Les profils sont variés : responsable de la sécurité des systèmes d’information, chef d’entreprise, avocate, déléguée à la protection des données, consultante, analyste cybersécurité, etc. L’association compte également des femmes en reconversion professionnelle, des étudiantes, mais également des hommes, qui assurent notamment des missions de mentorat et de formation.