Le marché des serveurs a piqué du nez dès le premier trimestre de 2023 et connu sa première contraction depuis la crise financière de 2008. Selon un rapport d’Omdia détaillé par nos confrères de The Register, les livraisons sur l’ensemble de 2023 devraient enregistrer une baisse entre 17% et 20% par rapport à l’année dernière. Les revenus devraient toutefois s’afficher en progression de 6% à 8% en raison d’une forte demande pour les modèles les plus couteux, notamment ceux configurés pour l’apprentissage automatique de l’IA.

Pour désigner cette tendance, Omdia parle d’informatique hyper hétérogène. Elle concerne en premier lieu les serveurs d’IA, boostés par les puissants accélérateurs de Nvidia ou encore les coprocesseurs personnalisés Inferentia d’Amazon, mais sans se limiter à eux. Elle inclut également des serveurs configurés pour d’autres fonctions spécifiques, comme ceux utilisés pour le transcodage vidéo.

Omdia relève une montée de la part des puces dans les dépenses des centres de données, qui devrait représenter environ 30% d’ici 2027 contre 20% dix ans plus tôt. Le cabinet d’analyses s’attend à ce que les dépenses globales des centres de données augmentent de 10% par an d’ici 2027 pour atteindre à cette date 468,4 milliards de dollars.