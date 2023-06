Les ventes de serveurs sont en baisse, selon une étude d’Omdia intitulée « Cloud and Data Center Market Update », mais la demande de ressources de calcul demeure élevée. En cause : des cycles de vie plus longs des serveurs et un fort intérêt des entreprises pour l’Intelligence Artificielle (IA).

Omdia précise que la contraction actuelle des livraisons de serveurs est la première enregistrée depuis la crise financière de 2008. « La baisse des livraisons entre le quatrième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023 est la plus importante jamais enregistrée », déclare la société dans un communiqué.

La société d’analyses estime que 2,8 millions de serveurs ont été vendus au cours du premier trimestre 2023. Un chiffre nettement inférieur à ses prévisions. Omdia revoit désormais ses prévisions pour l’ensemble de l’année 2023 et prédit une baisse annuelle de 2% des achats de serveurs par les grands fournisseurs américains de cloud computing.

Les serveurs coûteux – configurés pour l’apprentissage automatique de l’IA – ont le vent en poupe. L’étude révèle que Microsoft, Google et Meta ont investi dans de nouveaux serveurs lors du premier trimestre 2023, tandis qu’AWS a réduit ses installations. Meta et AWS ont tous deux diminué leurs dépenses en serveurs au deuxième trimestre 2023.

Les équipementiers interrogés dans le cadre de l’étude ont confié à Omdia que de nombreuses entreprises de l’IT préféraient désormais allonger le cycle de vie de leurs serveurs, ce qui est une bonne façon de réduire son empreinte carbone.

L’opérateur de cloud européen OVHcloud confie à notre confrère du Register que de nombreux clients n’ont pas besoin des performances les plus élevées proposées sur le marché et sont très satisfaits de serveurs en activité depuis 6, 7, 8 ou même 10 ans… moyennant une réduction de prix. Et de noter que le nombre de serveurs d’occasion remis à neuf a augmenté depuis la pandémie de Covid-19, une période durant laquelle ils ont été utilisés pour compenser les délais causés par les pénuries de semi-conducteurs. OVH précise que ses anciens serveurs sont renvoyés en usine pour démontage. Chaque composant est testé dans l’optique de pouvoir être réutilisé ou revendu sur le marché gris par l’intermédiaire de courtiers.

Ainsi, Omnia constate que le recyclage et la réutilisation des composants (modules de mémoire en tête, blocs d’alimentation, adaptateurs Ethernet) gagne du terrain chez les opérateurs de services cloud.