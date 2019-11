IBM a volé la vedette lors de la conférence JAMF rassemblant des administrateurs ITR Apple en expliquant que ses employés utilisant des Mac étaient plus productifs et plus fidèles à l’entreprise que ceux utilisant Windows rapporte Computerworld.

Le DSI de Big Blue, Fletcher Previn, a même livré quelques chiffres. Ainsi, près d’un quart (22%) des utilisateurs de MacOS auraient dépassé leurs objectifs, comparé à leurs collègues utilisant Windows. Les contrats importants remportés par ces salariés seraient en moyenne 16% plus volumineux que pour les commerciaux utilisant d’autres PC. Les adeptes du Mac seraient de plus 17% moins susceptibles de quitter Big Blue pour un autre employeur. Ils seraient aussi plus satisfaits que leurs autres collègues des logiciels tiers mis à leur disposition puisqu’à peine 5% d’entre eux réclameraient un ou plusieurs logiciels supplémentaires contre 11% des utilisateurs Windows.

Comme l’indiquent nos confrères, ces chiffres ont une certaine valeur statistique puisqu’ils concernent les centaines de milliers de salariés de la firme d’Armonk. Celle-ci a par ailleurs expliqué que son équipe en charge des 200.000 périphériques Mac ne comptait que sept personnes contre 20 pour celle s’occupant du même nombre de machines Windows. Par ailleurs, les utilisateurs trouvaient les migrations de Windows vers Mac plus simples que les migrations de Windows 7 à Windows 10. Il en ressort que le support de PC Mac est 186% moins coûteux que le support de PC Windows.

C’est en 2015, lorsque après un accord de partenariat international signé entre la firme à la pomme et celle d’Armonk, les employés de cette dernière ont commencé à utiliser des Mac et d’autres équipements Apple, qu’IBM a constaté que les coûts de support étaient nettement inférieurs.