Plusieurs cabinets d’études concourent à dire que les dépenses mondiales en services d’infrastructure cloud ont augmenté de 34% pour atteindre plus de 50 milliards de dollars au cours du premier trimestre de cette année 2022. Un montant qui oscille entre 53 milliards de dollars, selon Synergy Research, et 56 milliards, selon Canalys.

Amazon, Microsoft et Google continuent de concentrer à eux trois entre 62 et 65% de toutes les ventes liées au cloud dans le monde entier. Amazon Web Services (AWS) est le plus gros acteur du marché avec 33% de parts. Microsoft Azure et Google Cloud occupent les deuxième et troisième positions. Cette domination des trois mastodontes ne laisse à ses concurrents que des niches à explorer.

« Mis à part sur le marché chinois, dominé par des entreprises nationales, les autres fournisseurs de cloud ne peuvent pas égaler l’échelle et la portée géographique des trois gros leaders du marché », remarque John Dinsdale, analyste en chef chez Synergy. Il précise que les services publics IaaS et PaaS constituent la majeure partie du marché, avec une croissance de 37% au cours du premier trimestre.

Pour sa part, Blake Murray, analyste chez Canalys, note que « les clients se tournent vers des partenaires de distribution qui ont les compétences techniques et de conseil pour les aider à adopter efficacement les services cloud hyperscaler ». Il met en avant des intégrateurs tels qu’Accenture, Atos, Deloitte, HCL Technologies, TCS, Kyndryl, Tech Mahindra et Wipro, qui se sont dotés de milliers d’ingénieur·e·s spécialisé·e·s dans le cloud (déploiements hybrides et multi-clouds) et ont lancé des marques dédiées aux services cloud.