Le marché mondial des services d’infrastructures cloud a dépassé pour la première fois les 50 milliards de dollars sur un trimestre. Au quatrième trimestre 2021, les dépenses ont atteint 53,5 milliards de dollars, soit une progression de 34% d’une année sur l’autre selon Canalys. Sur l’ensemble de l’année les dépenses ont progressé de 35% à 191,7 milliards de dollars.

Le groupe des géants du cloud avec AWS, Microsoft Azure et Google Cloud conserve une croissance supérieure à celle du marché (+45%) et s’octroie 64% des dépenses de clients. Leurs parts de marché au quatrième trimestre étaient respectivement de 33% pour AWS, 22% pour Microsoft Azure et 9% pour Google Cloud. Mais c’est ce dernier qui enregistre la plus forte croissance d’une année sur l’autre (+64%), devant Microsoft Azure (+46%) et AWS (+40%). Les autres fournisseurs de services d’infrastructure cloud progressent de 36%.

Selon Canalys, le marché continue de prospérer notamment grâce à l’essor d’applications adaptées à chaque secteur (santé, secteur publique…) et à une plus grande migration des charges de travail dans le cadre des projets de transformation numérique. Par ailleurs les usages qui se sont imposés avec la pandémie (travail à distance, e-commerce, jeu en ligne…) restent des contributeurs importants. La croissance a pourtant ralenti depuis 2018, signe d’un marché plus mature. Elle avait atteint un pic à 45% au second trimestre 2018 (voir graphique). Mais Canalys estime que de nouveaux cas d’usages tels que le métaverse, qui requiert d’importants moyens de calcul, stimuleront la demande future et le besoin de nouveaux services d’infrastructure plus évolutifs et performants.