La recrudescence des cyberattaques et nouvelles menaces alimentées par l’IA générative vont engendrer une croissance de 12,2% environ des dépenses en cybersécurité en 2025, selon le cabinet d’études IDC. Elles continueront d’augmenter à un rythme soutenu dans les prochaines années pour atteindre 377 milliards de dollars en 2028.

Plus de la moitié des dépenses profitera aux logiciels de sécurité, segment qui devrait croitre de 14,4% en 2025. Le marché sera tiré par les plateformes de protection des applications natives du cloud (CNAPP), les logiciels de gestion des identités et des accès (IAM) et les solutions d’analyse de sécurité.

Avec l’essor des services de sécurité managés, les services de sécurité devraient eux aussi connaitre une croissance à deux chiffres, alors que le matériel de sécurité devrait conserver une croissance stable à un chiffre.

Au niveau géographique, les Etats-Unis et l’Europe de l’Ouest concentreront 70% des dépenses mondiales. Toutefois un rattrapage s’opère puisque l’Amérique latine, l’Europe centrale et orientale, le Moyen-Orient seront les régions avec les croissances les plus élevées.

Par verticales, la banque, les télécommunications, les gouvernements et les marchés des capitaux seront les secteurs qui consacreront le plus de dépenses à la cybersécurité. Les secteurs les plus en croissance seront les marchés de capitaux (+19,4%), des médias et des loisirs (17,1%) et des sciences de la vie (+16,9%).