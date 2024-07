Le fournisseur de plateforme cloud strasbourgeois annonce une levée en série A de 3,5 M€, menée auprès de Side Angels, Cajuba, Neo Founders, Bpifrance, la Caisse d’Epargne et BNP Paribas. Créé en 2015, Scalingo propose une plateforme PaaS orientée développeurs et s’appuie sur les infrastructures de son partenaire IaaS Outscale (Dassault Systèmes), ce qui lui permet de proposer l’accès à une région qualifiée SecNumCloud et à une plateforme certifiée ISO 27001 et HDS (Hébergement de données de santé).

Ce financement doit permettre à Scalingo d’accélérer son développement technologique et son projet d’offrir une alternative PaaS souveraine aux solutions des mastodontes américains. L’entreprise souhaite poursuivre en priorité l’intégration de briques de cybersécurité, notamment de gestion des accès et des identités (IAM). Déjà certifiée ISO 27001 et HDS, elle travaille aussi à sa propre obtention du visa SecNumCloud.

Scalingo veut également enrichir son offre de bases de données, en proposant plus d’options de réplication et de traitement et de services managés. PostgreSQL, MongoDB, MySQL, Redis, InfluxDB et ElasticSearch sont les 6 principales DBaaS proposées sur la plateforme.

Avec la levée de fonds, l’entreprise espère doubler son effectif, passant de 35 salariés actuellement à plus de 70 d’ici deux ans. Une quinzaine de recrutements sont déjà prévus en 2024. Scalingo, qui revendique plus de 1000 clients dont un tiers d’entreprises étrangères, entend enfin accélérer son développement à l’international.

« Les entreprises françaises et européennes ont atteint un vrai niveau de maturité en matière de Cloud et sont prêtes à faire évoluer leur position par rapport aux solutions américaines référentes du marché pour aller vers plus de souveraineté et de sécurité », commente Yann Klis, Président fondateur de Scalingo dans un communiqué. « Pour Scalingo, c’est une opportunité de marché énorme ».