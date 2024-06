Deux ans après la qualification SecNumCloud de son offre IaaS, Cloud Temple annonce les qualifications d’une offre PaaS basée sur Openshift et d’une offre de stockage objet basée sur la solution Elastic Cloud Storage de Dell.

Des annonces importantes pour Cloud Temple engagé dans la construction d’une offre de services cloud de confiance appelée à être positionnée à terme en alternative aux offres des hyperscalers.

Premier à revendiquer la qualification SecNumCloud d’un PaaS OpenShift, Cloud Temple offre désormais à ses clients l’opportunité de déployer des applications conteneurisées avec une grande agilité en respectant les exigences de sécurisation des données SecNumCloud. Au passage, il leur donne accès au large catalogue de services applicatifs de la place de marché Red Hat.

Sébastien Lescop, co-directeur général de Cloud Temple (photo), justifie le choix d’OpenShift pour son PaaS par sa position de leader sur le marché et son ouverture qui permet un portage facile des applications sur des clouds concurrents. Quant aux appliances Dell Elastic Cloud Storage, elles ont démontré leur capacité à supporter le multitenancy et le cloisonnement parfait du chiffrement exigé par l’ANSSI, souligne Sébastien Lescop. Cloud Temple insiste sur le fait qu’il est parvenu à la qualification SecNumCloud de son PaaS et de son service de stockage sans perte de fonctionnalités par rapport à un usage en environnement non certifié.

La prochaine étape pour Cloud Temple va consister à qualifier son service de chiffrement et de gestion des clés de chiffrement. Le fournisseur de services cloud investit également dans la sélection d’une technologie de virtualisation alternative à VMware, qui lui permettrait de réduire ses coûts. Il mène actuellement deux tests l’un sur une technologie d’origine KVM et l’autre Xen.

Autre développement en cours, mais pour l’instant sans calendrier précis : la création d’une seconde région, potentiellement en Allemagne. Alors qu’il vient d’ouvrir sa troisième zone de disponibilité en région parisienne, le fournisseur de services hébergés vient pour cela de déposer sa candidature à un appel à projet de la BPI visant à renforcer l’offre de services cloud de confiance de la France dans le cadre du plan France Relance. S’il devait être lauréat, il aurait accès à des financements qui lui permettrait d’accélérer grandement son projet d’ouverture d’une seconde région.

Cet appel à projet pourrait au passage servir son ambition d’héberger tout ou partie de la plateforme de données de santé Health Data Hub, le Parlement ayant imposé le recours à terme à une solution d’hébergement certifiée SecNumCloud. Cloud Temple n’atteint pour l’instant qu’un taux de 95% de conformité par rapport aux attentes de la plateforme. Mais il a bon espoirs grâce à ses investissements actuels d’atteindre rapidement les 100%.

Le héraut du Cloud de confiance enregistre actuellement une forte dynamique commerciale qui devrait le conduire à dépasser son objectif de 20% de croissance sur l’exercice en cours pour le mener aux alentours des 55 M€ de chiffre d’affaires (46 M€ en 2023).