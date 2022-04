Selon la dernière enquête sur l’état du marché d’Epson, la généralisation des environnements de travail hybrides a conduit à une hausse des coûts d’impression et à de nouveaux défis pour les responsables informatiques. L’enquête a été menée début 2022 auprès 3000 décideurs de 30 pays en zone EMEA, dans des organisations de divers secteurs et de plus de 340 employés.

89% des répondants relèvent une augmentation des coûts d’impression au cours des 12 à 18 derniers mois, avec une hausse moyenne de 14%. Et ce, alors que 45% relèvent des volumes d’impression en baisse. Une contradiction qui s’explique par la prolifération d’imprimantes utilisées au domicile des employés. Plus d’une organisation sur deux (53%) fait ce constat.

Les responsables informatiques ont ainsi le sentiment de perdre le contrôle de leur parc d’impression. Seulement 42% des répondants disent avoir le bon niveau de contrôle sur la décision d’achat et de gestion des imprimantes. Être contraint de gérer le volume d’imprimantes de marques différentes est perçu comme une pression majeure par 37% des répondants.

D’autres ont vu les employés dépenser des sommes considérables en cartouches d’encre en raison de l’achat d’imprimantes standard conçues pour un usage domestique (70 %) et de l’absence de distinction entre les impressions professionnelles et personnelles, dont les entreprises supportent le coût (71 %). Les préoccupations liées à l’impression à domicile touchent aussi la sécurité, la responsabilité des biens en dehors de l’environnement de bureau et la réception de demandes de maintenance pour des produits achetés individuellement par les employés.

L’enquête souligne également une évolution des comportements avec le travail hybride. 38% déclarent que les imprimantes sont soumises à un stress important à des moments clés (lorsque l’impression stockée est exécutée alors que les gens arrivent au bureau), et 64 % déclarent avoir vu des employés faire des heures supplémentaires en raison de l’indisponibilité de l’imprimante.

En conséquence, près des deux tiers des responsables informatique (63 %) ont déclaré qu’ils apporteront des changements significatifs à la façon dont l’impression sera gérée à l’avenir : pour 52 % d’entre eux, il s’agira de réduire les besoins de maintenance des imprimantes, et pour 39 % de réduire les coûts tout en se concentrant sur la réalisation des objectifs environnementaux.

Selon Epson, ses gammes à technologie « jet d’encre sans chaleur » peuvent répondre à ce double impératif de réduction de coûts et de respect des objectifs environnementaux. Certains concurrents, à l’instar de HP avec son offre « HP work from Home » privilégient des offres unifiées qui cherchent à innover en regroupant tout le matériel, les services à distance et les consommables nécessaires pour le travail à la maison.