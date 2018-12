En 2018, la croissance du secteur des logiciels et services sera légèrement moins soutenue que ne le prévoyait initialement le Syntec à +4,1% au lieu des 4,2% attendus. Un dixième de point en moins qui représente une cinquantaine de millions d’euros de manque à gagner pour le secteur. Cela reste tout de même plus que la croissance de +3,9% enregistrée en 2017, qui était déjà une année record.

Le conseil et les services fera à peine mieux que l’année dernière à +3,3% (+3,5% prévus) contre +3,2% en 2017.

L’édition de logiciels fera +5,3% contre +5,5% prévus (et +5,2% en 2017). Avec le conseil en technologies, le secteur des logiciels et des services devrait ainsi terminer sur un chiffre d’affaires de 56,318 milliards d’euros, dont 34,089 milliards pour le conseil et les services.

Les SMACS (Social, Mobility, Analytics, Cloud & Security), briques de base des projets de transformation numérique devraient confirmer leur dynamisme avec une croissance de 15,4% (conforme aux attentes). Elles pèseront 25,8% des logiciels et services (soit 12 milliards d’euros). Leur pénétration est toutefois un peu moindre dans les entreprises de services numériques, ils ne représentent que 19,6 % du marché (soit 6,7 milliards d’euros). À noter également la forte poussée des offres cloud dans les ESN, où elles atteindront 17 % du chiffre d’affaires en 2018.

À noter que le secteur des logiciels et services a créé plus d’emplois que prévu en 2017 avec plus de 28 000 créations nettes contre 24.500 attendues. C’est 56% de plus que les 18.000 créations nettes de 2016. Le secteur comptait fin 2017 474.000 emplois. Il faudra attendre la fin de l’année 2019 pour connaître le nombre de créations nettes d’emplois en 2018 mais on peut d’ores et déjà parier qu’il sera encore supérieur à celui de 2017.

Pour 2019, 87 % des entreprises envisagent une croissance de leur chiffre d’affaires. Elles sont moins de 80% à en avoir enregistré une en 2018. Le Syntec table sur un léger ralentissement de la croissance du secteur en 2019 à +3,9%. Les SMACS devraient poursuivre leur ascension sur un rythme comparable à 2018 (+14,7%) et atteindre 28,5% du marché des logiciels et services à 13,8 millards d’euros. Les sociétés du secteur se projettent positivement en 2019.