Le chiffre d’affaires du secteur des logiciels et services IT a progressé de 3,9% en 2017 à 54,1 milliards d’euros, a annoncé aujourd’hui le Syntec numérique dans le cadre de la présentation de son panorama économique et social semestriel. C’est le taux de croissance le plus élevé depuis 2008, année où le secteur avait enregistré une croissance de l’ordre de 6%. C’est surtout 0,9 points de plus (soit près d’un demi milliard d’euros) que les prévisions initiales du Syntec pour l’année 2017. Depuis 2013, l’activité du secteur a ainsi progressé de 5 milliards d’euros. Et elle devrait encore progresser de plus de 2 milliards d’euros cette année à 56,4 milliards d’euros (soit +4,2%). Un optimisme calqué sur celui des entreprises du secteurs qui sont 87% à avoir constaté une amélioration ou une stabilisation de leur carnet de commandes au premier trimestre 2018 comparé à la même période de l’an dernier, contre 68% il y a un an.