Après le départ aussi brusque qu’inopiné de son équipe historique, le marché se demandait ce qu’il allait advenir du salon IT Partners et même s’il allait pouvoir se tenir comme prévu les 15 et 16 juin prochain. Silencieuse jusque-là, la société organisatrice, RX France (ex-Reed Expositions France), est sortie de sa réserve cette semaine pour répondre à ces inquiétudes via la publication d’un communiqué.

Elle confirme ainsi que l’édition 2022 est déjà lancée et que celle-ci aura bien lieu les 15 et 16 juin prochains à Disneyland Paris. « La commercialisation a démarré à l’automne 2021 et plusieurs dizaines d’exposants ont commencé à réserver leur emplacement au sein des deux halls d’exposition », écrit RX France dans son communiqué

La société organisatrice confirme le départ de Laurent Eydieu dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi mais annonce l’arrivée d’une nouvelle équipe emmenée par Jean-François Sol Dourdin, le directeur de la division gestion des risques de RX France. Nommé directeur d’IT Partners, il cumulera cette fonction avec celle de directeur des salons Expoprotection et APS et du site d’in­formation Infoprotection.fr.

Jean-François Sol Dourdin se montre rassurant en précisant que la nouvelle équipe est « déjà engagée dans la préparation d’IT Partners 2022 », que « tous ses membres [travaillent] de longue date au sein de RX France » et qu’ils sont « des professionnels expérimentés de l’organisation d’événements BtoB ». Au passage, il veille à inscrire l’action de la nouvelle équipe dans la continuité de l’équipe précédente en expliquant vouloir « [poursuivre] le travail et les initiatives passées ».