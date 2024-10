Les salaires des responsables de la sécurité des systèmes d’information ont considérablement augmenté en Amérique du Nord depuis l’an passé, selon un baromètre initié il y a 5 ans par le cabinet d’études bostonien IANS et le cabinet de recrutement Artico auprès de 700 RSSI aux Etats-Unis et au Canada. Le salaire annuel médian d’un·e RSSI en Amérique du Nord s’élève désormais à 403.000 dollars.

L’étude révèle que le moyen le plus efficace d’obtenir une augmentation de salaire en Amérique du Nord est de quitter sa société, ou du moins de faire semblant de vouloir démissionner afin d’obtenir une contre-offre de la part de son employeur.

Bien faire son travail ne permettrait d’obtenir qu’une augmentation annuelle de 6,3% tandis que laisser croire que l’on est sur le départ ferait bondir son salaire de 31% en moyenne. Toutefois, peu de RSSI sont enclins à vouloir tenter leur chance ailleurs cette année. D’ailleurs, le changement d’employeur a diminué de moitié depuis 2022 au sein du panel.

Une autre astuce pour augmenter sa rémunération d’au moins 6%, selon l’étude, consiste à accepter de retourner travailler au bureau, au moins à temps partiel. 45% des RSSI travaillant uniquement à distance ont obtenu une augmentation inférieure à 5%.

Les RSSI du panel sont mieux rémunéré·e·s dans l’IT et la banque-finance que dans l’éducation et la santé publique, ce qui ne surprendra pas grand monde.

Parmi les 10% de RSSI les mieux payé·e·s du panel, 23% ont vu leur salaire augmenter de plus de 20%. Parmi les 25% de RSSI les moins bien payé·e·s, les deux tiers ont déclaré que leur rémunération n’avait pas changé ou qu’elle avait augmenté de moins de 5%. Autrement dit, plus on est riche, plus on devient riche.

IANS remarque que les RSSI au Canada déclarent des revenus plus faibles qu’aux Etats-Unis. En revanche, les soins de santé y sont moins onéreux.

Pour comparaison, selon une étude menée récemment en France par Opinion Way et le Cesin (le Club des Experts de la Sécurité des systèmes d’Information), le salaire annuel médian des RSSI français·e·s est de 90.000 euros. La fourchette va de 32.000 à 350.000 euros selon les personnes interrogées. Un tiers du panel déclare avoir obtenu une augmentation conséquente au cours des trois dernières années, en tenant compte de l’inflation.