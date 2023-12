L’heure est aux bilans et classements de fin d’année. L’éditeur de logiciels de formations IT Skillsoft publie un top des dix certifications informatiques les mieux rémunérées en 2023. Quatre certifications Google Cloud et trois certifications AWS y figurent.

Cette étude est basée sur des déclarations de salaires de 1.900 professionnel·le·s de l’informatique, en fonction de leurs certifications. Elle relève le salaire moyen en dollars des personnes détenant des certifications informatiques spécifiques. On peut en déduire que les architectes cloud et les responsables de la sécurité informatique certifié·e·s ne connaissent pas la crise.

« Les personnes détenant des certifications axées sur le cloud et la cybersécurité tendent à obtenir des salaires plus élevés », en conclut Skillsoft, sans grande surprise, si ce n’est que l’on ne voit pas encore de certifications en matière d’intelligence artificielle dans ce classement.

1. GCP Professional Cloud Architect

Salaire annuel moyen : 200.960 dollars

Pour les architectes cloud

La certification d’architecte cloud de Google est en première position du top de Skillsoft cette année. Elle valide des compétences de conception, de gestion et de mise en œuvre de solutions cloud sécurisées, évolutives et fiables à l’aide de Google Cloud.

2. Professional Data Engineer

Salaire annuel moyen : 193.621 dollars

Pour les ingénieur·e·s de données

Encore une certification de Google en cette deuxième position du classement. La certification d’ingénieur de données de Google Cloud est valorisée pour le poste d’ingénieur·e de données. Elle valide la capacité à construire et à gérer des systèmes de traitement de données à l’aide de Google Cloud, ainsi qu’à créer des solutions de données « sécurisées, évolutives et fiables », selon la formule consacrée de la firme de Mountain View.

3. Project Management Institute (PMI)

Salaire annuel moyen : 176.116 dollars

Pour les chef·fe·s de projet

En 2023, plus de la moitié des DSI interrogés par Skillsoft affirme que les compétences de leur équipe dans le domaine de la gestion de projet sont moyennes, voire faibles. D’où la présence de cette certification dans le podium de tête, qui atteste d’une expérience dans la conduite et la gestion de projets, ainsi que dans la stratégie organisationnelle.

4. AWS Certified Solutions Architect-Professional

Salaire annuel moyen : 174.137 dollars

Pour les architectes cloud

La certification d’architecte de solutions AWS valide les compétences techniques et l’expertise dans la conception et le déploiement de systèmes évolutifs et résistants aux pannes sur la plateforme AWS. Les titulaires de la certification disposent d’une compréhension globale de l’architecture et de la conception AWS et apportent leurs connaissances spécialisées dans la mise en œuvre d’environnements complexes qui optimisent l’infrastructure AWS, renforcent la sécurité et réduisent les coûts.

5. Certified Information Security Manager (CISM)

Salaire annuel moyen : 167.396 dollars

Pour les responsables de la sécurité de l’information

La certification CISM (Certified Information Security Manager) de l’ISACA valide la capacité à gérer, concevoir et évaluer la sécurité de l’information d’une entreprise. La certification prouve l’expertise dans la gouvernance de la sécurité de l’information, la gestion des risques liés à la sécurité de l’information, le programme de sécurité de l’information et la gestion des incidents. La personne qui en est dotée est censée pouvoir diriger efficacement des équipes de sécurité de l’information.

6. AWS Certified Security – Specialty

Salaire annuel moyen : 166.449 dollars

Pour les responsables de la sécurité de l’information

Cette certification valide une capacité à sécuriser les données dans le cloud d’AWS et à relever des défis complexes en matière de sécurité. Elle met en évidence des connaissances en matière de gestion des contrôles de sécurité, de compréhension des services de sécurité AWS et de réponse aux incidents.

7. Professional-Database Engineer

Salaire annuel moyen : 163.193 dollars

Pour les architectes cloud

Cette certification de Google Cloud s’adresse aux personnes chargées de concevoir, de gérer et de dépanner les bases de données. Pour se porter candidat·e à cette certification, il faut déjà être familier avec la conception de bases de données évolutives, la gestion de solutions de bases de données étendues, la migration de solutions de données et le déploiement de solutions dans Google Cloud.

8. Associate Cloud Engineer

Salaire annuel moyen : 161.075 dollars

Pour les ingénieur·e·s cloud

Cette certification est destinée aux expert·e·s qui déploient et gèrent des solutions d’entreprise basée sur Google Cloud. Ces personnes sont compétentes pour faire fonctionner les applications de l’entreprise, optimiser l’infrastructure et assurer la fiabilité et la sécurité des systèmes basés sur le cloud. Les candidat·e·s à cette certification doivent savoir comment mettre en place, configurer, déployer et garantir le bon fonctionnement des solutions cloud.

9. Architecte associé de solutions certifié AWS

Salaire annuel moyen : 160.052 dollars

Pour les architectes cloud

La certification AWS certified solutions architect – associate valide la capacité d’un·e expert·e à concevoir et à déployer des systèmes tolérants aux pannes sur la plateforme AWS. La certification atteste d’une expertise sur plusieurs services AWS, notamment le calcul, le réseau, le stockage et la base de données. Elle démontre également une capacité à mettre en œuvre des contrôles de sécurité et des exigences de conformité.

10. CISSP – Professionnel certifié de la sécurité des systèmes d’information

Salaire annuel moyen : 156.699 dollars

Pour les responsables en cybersécurité

Le CISSP de l’ISC2 est comparé à un master en sécurité informatique. Il enseigne à concevoir, mettre en œuvre et gérer un programme de cybersécurité. L’examen CISSP porte sur la gestion de la sécurité et des risques, la sécurité des actifs, l’architecture et l’ingénierie de la sécurité, la sécurité des communications et des réseaux, la gestion des identités et des accès (IAM), l’évaluation et les tests de sécurité, les opérations de sécurité et la sécurité du développement de logiciels.