La rémunération des RSSI augmente en 2023 – de 11% en glissement annuel – mais la croissance de leur salaire baisse, de 14%. C’est ce qui ressort de l’enquête menée par le cabinet d’études bostonien IANS auprès de 600 responsables de la sécurité informatique aux Etats-Unis. Cette rémunération est calculée par l’IANS en additionnant le salaire, la ou les prime(s) annuelle(s) et la valeur annuelle des actions.

Les personnes exerçant cette fonction gagnent de moins de 400.000 dollars par an (52%) à plus de 700.000 dollars par an (20%). 14% gagnent entre 400.000 et 500.000 dollars annuels, 6% entre 500.000 et 600.000 dollars et 8% entre 600.000 et 700.000 dollars.

Les RSSI souhaitant obtenir les plus hauts salaires doivent viser des postes dans les trois secteurs suivants, selon l’étude : la finance, pour une rémunération annuelle moyenne de 728.000 dollars, l’IT (678.000 dollars) et les services aux entreprises (569.000 dollars). En revanche, les RSSI œuvrant dans le secteur juridique gagnent en moyenne moins que ceux des autres secteurs, avec une rémunération annuelle totale de 333.000 dollars, principalement versée en salaire.

75% des RSSI interrogé·e·s déclarent être à la recherche d’un nouveau poste, soit +8% par rapport à l’année dernière. Si la rémunération est un facteur déterminant de cette volonté de changement, des problèmes de progression de carrière et d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée sont également évoqués.

« Les augmentations de rémunération ont été conséquentes cette année en dépit d’un environnement macroéconomique difficile », souligne Nick Kakolowski, directeur de recherche à l’IANS. « Les RSSI prennent de l’importance dans l’entreprise. Ils ont un champ d’action plus large et sont exposés à une plus grande responsabilité qu’auparavant ».