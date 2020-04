Jesse Cohn (photo) quittera le conseil d’administration de Citrix. Associé et gestionnaire de portefeuille principal chez Elliott Management, Jesse Cohn siège au board de Citrix, où il représente l’investisseur activiste depuis sa prise de participation de 7,1% au capital de la société en juillet 2015. Il est par ailleurs membre du comité de nomination et de gouvernance de l’entreprise de Fort Lauderdale depuis 2016.

À l’époque, Elliott Management considérait que Citrix se situait bien en dessous des indicateurs du secteur en matière d’efficacité et avait besoin d’une réorganisation. Parmi ses projets figuraient le départ du CEO John Templeton, une importante taille dans les effectifs et la scission de l’activité GoTo. John Templeton a depuis été remplacé par l’ex-Microsoft Kirill Tatarinov puis par le directeur financier de Citrix David Henshall, l’éditeur s’est séparé de 1.000 salariés et GoTo a été cédé à LogMeIn pour 1,8 milliard de dollars. Les marques Xen et Netscaler ont par ailleurs été abandonnées au profit de Desktops et SD-WAN.

« Nous tenons à remercier Jesse pour son service dévoué au conseil », déclare dans un communiqué le président du board Bob Calderoni. « Sa franchise, ses idées et son partenariat ont été précieux et appréciés alors que la société effectuait un changement important dans sa stratégie, ses opérations et son modèle d’affaires. Aujourd’hui, grâce au leadership du conseil d’administration et de l’équipe de direction, ainsi qu’au travail de nos plus de 8.500 employés, Citrix est plus fort et plus profitable que jamais. Je tiens à remercier Jesse pour ses nombreuses contributions à notre succès au cours de ces cinq dernières années. »

« Citrix a été un formidable investissement à long terme pour Elliott Management, et je suis fier d’avoir siégé au conseil d’administration au cours de cette phase de croissance et de transformation de l’entreprise », indique de son côté Jesse Cohn.

La société, qui se présente désormais comme une plateforme de Digital Workspace, s’est notamment redressée grâce au cloud, à ses offres de collaboration et à son activité réseau en général et SD-WAN en particulier.