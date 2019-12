LogMeIn a annoncé mardi avoir conclu un accord définitif concernant son acquisition par la société de capital-investissement Francisco Partners et Evergreen Coast Capital, filiale d’Elliott Management. La transaction évalue LogMeIn à 4,3 milliards de dollars.

Les actionnaires de la société recevront 86,05 dollars en espèces pour chaque action détenue, ce qui représente une prime d’environ 25% par rapport au cours de clôture du 18 septembre 2019, dernier jour de bourse avant la publication d’un article évoquant une vente potentielle. Le conseil d’administration recommande aux actionnaires de voter en faveur de l’opération. « Cette transaction reconnaît la valeur importante de LogMeIn et représente pour nos actionnaires une offre en espèces significative et certaine à un prix attractif », explique dans un communiqué Bill Wagner, président et CEO de la société. « Ensemble, Francisco Partners et Evergreen se sont engagés à répondre aux besoins concernant notre cœur de métier et notre croissance. Nous pensons que notre partenariat avec Francisco Partners et Evergreen nous aidera à fournir les avantages opérationnels nécessaires pour atteindre une croissance soutenue sur le long terme. » « LogMeIn possède un portefeuille de produits et un leadership convaincants sur les marchés des communications unifiées et de la collaboration, de l’identité et de l’engagement numérique », indique de son côté Andrew Kowal, associé principal chez Francisco Partners. « Pendant notre implication dans l’entreprise, nous avons particulièrement apprécié LogMeIn et son équipe de direction », ajoutent dans le communiqué Jesse Cohn et Jason Genrich, respectivement partner chez Elliott Management et gestionnaire de portefeuille. Jesse Cohn a en effet siégé au conseil d’administration de LogMeIn. Par ailleurs, selon ZoneBourse Elliott Management détient 2,46% du capital de LogMeIn.

La transaction devrait être finalisée au milieu de l’année prochaine, sous réserve des conditions de clôture habituelles. L’accord définitif comprend toutefois une clause de «go-shop» qui permet pendant 45 jours à LogMeIn et à ses conseillers de solliciter d’autres propositions d’acquisition et d’engager des négociations avec d’autres candidats souhaitant surenchérir.

Barclays, RBC Capital Markets, Deutsche Bank Securities, Jefferies Finance et Mizuho Bank se sont engagés à financer la transaction actuelle.