LogMeIn s’appelle désormais GoTo. La marque change d’identité et de logo pour refléter son nouveau positionnement sur le marché. L’entreprise a rationalisé son catalogue et fait converger ses solutions. Son nouvel engagement est de simplifier l’informatique pour les petites entreprises en leur proposant une plateforme unifiée qui combine la gestion et le support informatique, la collaboration et les services de communications unifiées.

GoTo n’est pas une création mais le nom hérité des applications de communication et collaboration de Citrix. Elles avaient été scindées en 2016 pour fusionner avec celles de LogMeIn. Plus d’une dizaine de solutions cohabitaient au catalogue, pour certaines redondantes. GoTo ne conserve que deux solutions phares : GoTo Resolve pour la gestion et l’assistance informatique et GoTo Connect pour les communications unifiées en tant que service (UCaaS).

GoTo Resolve est présenté comme un nouveau produit tout-en-un pour simplifier la gestion et le support informatique des PME. Il réunit des fonctionnalités d’accès et d’assistance à distance et inclut des outils de tickets et d’assistance conversationnelle. Il offre également une architecture de sécurité Zero Trust qui protège les terminaux contre les cybermenaces et les vulnérabilités.

GoTo Connect vise pour sa part à apporter une nouvelle expérience UcaaS en mixant téléphonie cloud, réunions, messagerie, formation et services de centres de contacts (CCaaS). Le produit peut s’interfacer avec Facebook pour faciliter les échanges avec les clients ainsi qu’avec les sites web au travers de widgets WebChat.

Les deux solutions peuvent être déployées et administrées depuis la même plateforme, simplifiant les opérations pour les équipes informatiques et offrant une expérience convergente aux utilisateurs finaux.

Selon Mike Kohlsdorf, le nouveau PDG de GoTo qui a succédé à Bill Wagner le mois dernier, « Cette annonce fait suite à une restructuration interne de l’entreprise, avec des investissements significatifs dans l’innovation, l’uniformisation et des efforts mondiaux de mise sur le marché. » Le choix d’associer les communications unifiées et le support informatique est un moyen de se différencier de la concurrence.

« GoTo et le nouveau portefeuille représentent mieux la société et notre engagement envers les PME. Nous comprenons leurs besoins spécifiques et avons l’attention et les ressources nécessaires pour répondre à ces problèmes afin de mieux servir leurs environnements de travail dynamiques », complète-t-il.

Pour accompagner ce changement de marque et de portfolio, GoTo va soutenir la mise en place d’un nouveau réseau de partenaires incluant les MSP, les revendeurs et les distributeurs. Ces derniers disposeront de moyens supplémentaires, notamment marketing, pour acquérir des clients et augmenter le chiffre d’affaires. Le programme prévoit des avantages liés aux performances afin de créer des opportunités de revenus supplémentaires en apportant des services d’assistance et de gestion des produits aux PME