Dix-huit finalistes, concourant dans 6 catégories (service de conseil et d’accompagnement vers le cloud, cas client cloud, solution infrastructures, start-up de l’année, solution SaaS transverse, solution SaaS verticale) avaient été sélectionnés pour les Trophées du Cloud organisés par EuroCloud France. Les récompenses ont été attribuées à l’hôtel InterContinental Paris à l’occasion de la Cloud Week Paris.

Les six bénéficiaires choisis par le jury sont, pour la catégorie service de conseil et d’accompagnement vers le cloud, Devoteam, qui l’emporte face à CloudScreener et Digitalis. L’ESN dirigée par les frères de Bentzmann se voit notamment récompensée pour ses partenariats avec Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud Platform.

Le vainqueur de la catégorie cas client cloud est le spécialiste de la continuité d’activité et de reprise après incident Zerto dont le logiciel de réplication virtuelle a été retenu par OBS dans le cadre d’un projet de cloud privé pour l’Agence spatiale européenne. Présent en France depuis quelque mois à peine l’éditeur américano-israélien l’emporte devant Alterway et Beamap.

Dans la catégorie solution infrastructures, où Zerto concourait également, de même que Telerys, c’est Stimergy qui se voit récompensé pour son datacenter distribué sur l’ensemble du territoire. Le Grenoblois a développé un système de récupération de chaleur liquide lui permettant d’installer ses salles de serveurs dans la chaufferie de bâtiments résidentiels, collectifs ou même de piscines interconnecté(e)s par de la fibre optique.

La start-up de l’année est Artifakt, qui a été préférée à Hubtobee et Yser. Cette jeune pousse qui, malgré son site web exclusivement en anglais, est parisienne a notamment développé une plateforme SaaS de pilotage et de gestion des applications web dans les clouds publics (AWS, Google Cloud Platform, Microsoft Azure).

La solution SaaS transverse désignée par le jury devant celles d’Anaplan et Itesoft, a été développée par Tradeshift. Il s’agit d’une plateforme SaaS de digitalisation de la chaîne d’approvisionnement enrichie par un app store qui a notamment séduit Air France KLM, DHL ou le groupe d’assurance Zurich qui l’utilise pour optimiser les procédures de ses fournisseurs.

Enfin, le trophée de la solution SaaS verticale a été attribué à Tinubu Square pour son application SaaS d’optimisation des risques financiers, choisie face aux solutions de Diapaz Xelya et GoWizApp.