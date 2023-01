Cinq ans après sa création, le nantais Fastwan s’apprête à franchir une nouvelle étape de son développement en devenant opérateur en marque blanche, autrement dit en s’ouvrant à l’indirect. Une évolution de son modèle qui implique des transformations importantes tant au niveau de son système d’information – avec notamment des modifications de son ERP, le développement d’un extranet… – que de son approche commerciale (recrutement de partenaires de type intégrateurs télécom et de revendeurs informatiques).

Un vaste chantier largement engagé et en grande partie achevé en ce qui concerne la plateforme technique mais qui reste à finaliser sur le plan juridique et sur la partie marketing, explique Matthieu Lucas, cofondateur de la société. Le lancement devrait intervenir dans le courant de l’année.

Ces investissements témoignent d’abord de la bonne santé de l’entreprise. Quatre ans après avoir lancé ses opérations, Fastwan continue d’enregistrer une forte accélération de son activité. La société devrait ainsi boucler son exercice fiscal fin mars sur un chiffre d’affaires de l’ordre de 1.250 K€ en croissance de 20% avec un effectif de six personnes. Et son cofondateur table sur une nouvelle croissance de l’ordre de 20 à 30% sur l’exercice à suivre, dopée par le recrutement de clients de plus en plus significatifs.

La société s’est construite sur un modèle d’opérateur de services indépendant, propriétaire de son infrastructure réseau. Elle tire l’essentiel de ses revenus de la commercialisation de liens et d’accès Internet (60%) et de services de téléphonie hébergés (30%). Depuis 18 mois, elle a aussi développé une expertise SD-WAN autour de la technologie Juniper. Une expertise qui suscite de plus en plus d’intérêt de la part des clients. À tel point que l’opérateur s’est attelé à la mise en service d’une offre multitenant à destination des clients n’ayant pas les moyens de s’offrir des infrastructures dédiées.