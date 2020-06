L’intérêt grandissant des prestataires IT indépendants pour les groupements ne se dément pas. Le plus important d’entre eux, le groupe Resadia, annonce l’affiliation de sept nouveaux membres d’un coup. Caractéristique de ces nouveaux membres : la plupart sont de jeunes entreprises, aux revenus et aux effectifs modestes, mais qui apportent de nouvelles expertises au collectif. Rejoignent ainsi le groupe :

ANS Informatique (Timas), une entreprise installée à Besançon en Franche-Comté, disposant d’une vingtaine de collaborateurs et réalisant 1,32 M€ de chiffre d’affaires annuel. Spécialisée dans les métiers de l’informatique, des services hébergés et de la téléphonie, elle est dirigée par Mathias Carp qui l’a créée en 2004 ;

ATN Groupe, une société de distribution et de services informatiques iséroise, active dans le conseil, les solutions d’infrastructures et les services d’infogérance. Plus ancienne du lot, avec sa vingtaine d’années d’existence, elle compte une vingtaine de collaborateurs et réalise approximativement 3 M€ de chiffre d’affaires annuel. Patrice Pontarollo en est le fondateur et président ;

Ekilog, un pure player Microsoft spécialisé sur ses outils collaboratifs (SharePoint, Teams, Office 365), éditeur d’une gamme de logiciels métiers pour les PME (CRM, gestion des RH, gestion documentaire). Co-fondée par Julien Drouhaut, et François Estrade il y a dix ans, cette société de Gif-sur-Yvette, en région parisienne, emploie une dizaine de collaborateurs ;

Fastwan, un jeune opérateur de services IP nantais, fondé il y a trois ans par Matthieu Lucas, ex-gérant associé de l’intégrateur réseaux et télécom Fastnet, également associé de Resadia ;

Instasys, un jeune prestataire de services IP, filiale de l’opérateur Serveurcom, spécialisé dans les solutions de téléphonie et la sécurité des biens et des personnes. Partenaire de Mitel et d’Ascom, l’entreprise est située au Mans et se concentre notamment sur l’équipement des EPHAD. Instasys a été fondé il y a trois ans par Philippe Loret et Gilles Possidonio ;

Safwee, la marque commune créée en 2017 par les sociétés Hoxphone et Integr-IP. Basées à Saint-Cloud, la première apporte son savoir-faire de prestataire de services IT et la seconde son expertise dans l’intégration de solutions de communication. Piloté par Vincent Goujon, l’ensemble emploie une vingtaine de collaborateurs et réalise environ 4 M€ de chiffre d’affaires annuel dans quatre domaines d’expertise principaux : la sécurité, l’informatique, les solutions de communication/digital et l’hébergement ;

SIRT (Société d’Intégration de Réseaux de Télécommunications), une entreprise de l’agglomération de Montpellier, spécialisée dans le déploiement de fibre optique, de réseaux et d’équipements de vidéosurveillance et de contrôle d’accès. Fondée par Gilles Muller et Franck Chevalier, la société revendique une soixantaine de collaborateurs.

L’affiliation de ces nouveaux membres intervient quelques semaines après l’entrée d’un autre adhérent au sein de Resadia, le spécialiste les télécommunications d’entreprise de Haute Garonne, Action Telecom.

C’est aussi le moment qu’a choisi Yann Rolland, PDG de RCB Informatique à Saint-Quentin-en-Yvelines et membre historique du groupe, pour annoncer son départ. Après plus de 20 ans au sein de Resadia, il a décidé de rejoindre le réseau de franchise orienté TPE-PME Xefi.

Cela porte à 34 le nombre de raisons sociales au sein du groupe Resadia. « Ces adhésions, c’est l’opportunité d’apporter une plus grande diversité de métiers aux clients du groupe », se félicite Noël Minard, président de Resadia. À ce titre, le groupe entend poursuivre ses efforts de recrutement à l’avenir. Une commission a été mise sur pieds en ce sens il y a un an, chargée de créer une dynamique d’accueil et d’examiner les candidatures. « On a besoin de nouvelles compétences pour enrichir le portefeuille des solutions collectives et répondre aux appels d’offres en commun », poursuit Noël Minard qui se dit même favorable à l’accueil de startups.