IDC prévoit une hausse sur un an de 20,5% des revenus mondiaux des services de cloud public en 2024. Le marché avait progressé de 19,9% en 2023 pour atteindre 669,2 Md$ et devrait cette année dépasser les 800 Md$. Le cabinet s’attend par ailleurs à ce que la croissance reste aussi forte en 2025 qu’en 2024. Des prévisions très proches de celles de Gartner, sauf pour 2025 où ce dernier prévoit une hausse encore plus forte de 22,1%.

En 2023, le segment des applications SaaS est resté le plus gros contributeur de revenus, représentant à lui seul 44,6% du marché global. Derrière suivent l’IaaS (19,9%), le PaaS (18,4%) et les logiciels d’infrastructure SaaS (17%). C’est toutefois le PaaS qui tire la croissance du marché avec une progression sur un an de 29,3% contre seulement 15,6% pour l’IaaS.

Ce sont les investissements dans l’IA qui alimentent ce dynamisme du PaaS. « Les grands comme les petits fournisseurs continuent de proposer des offres d’IA fournies par PaaS », souligne Adam Reeves, analyste chez IDC. « Les fournisseurs s’efforcent d’être des partenaires stratégiques pour leurs clients en proposant des offres hautement performantes, conviviales pour les développeurs, fiables et sécurisées qui aident les utilisateurs à fournir des applications intelligentes plus efficacement. »

Au niveau des fournisseurs, Microsoft continue de faire la course en tête avec une part de 16,8% devant AWS (12,4%), Salesforce (4,5%), Google Cloud (4,4%) et Oracle (2,4%). Ensemble, ces 5 fournisseurs s’adjugent 40,5% de l’ensemble des revenus.

Sur les cinq ans de sa période de prévision, IDC s’attend à une croissance annuelle moyenne des revenus de 19,5%. Le marché devrait ainsi atteindre 1.600 milliards de dollars en 2028.