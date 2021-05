Le marché mondial du cloud public (IaaS, SISaaS, PaaS et SaaS), a bondi de 24,1% d’une année sur l’autre en 2020 avec des revenus totalisant 312 milliards de dollars.

Ensemble, les cinq principaux fournisseurs de services de cloud public (AWS, Microsoft, Salesforce, Google et Oracle) ont capté 38% des dépenses mondiales, enregistrant une croissance de 32% d’une année sur l’autre. Grâce à un portefeuille de plus en plus riche d’offres SaaS et SISaaS (logiciel d’infrastructure système en tant que service), Microsoft partage désormais la première place avec AWS sur l’ensemble du marché des services de cloud public, les deux sociétés détenant chacun une part de marché de 12,8% pour l’année.

« L’accès à l’infrastructure, aux données et aux ressources applicatives partagées dans les clouds publics a joué un rôle essentiel en aidant les organisations et les individus à surmonter les perturbations de l’année écoulée », explique dans un communiqué Rick Villars, vice-président du groupe Worldwide Research chez IDC. « Au cours des prochaines années, la capacité des entreprises à gérer un portefeuille plus riche de services cloud permettra l’introduction d’une plus grande automatisation des processus commerciaux et informatiques et d’accélérer la résilience sur le plan numérique. »

Alors que le marché global des services de cloud public a progressé de 24,1% en 2020, comme au cours des quatre années précédentes, les segments IaaS et PaaS ont affiché des croissances beaucoup plus rapides. IDC s’attend à ce que les dépenses consacrées à ces segments enregistrent encore une croissance plus élevée que celle du marché global du cloud, la résilience, la flexibilité et l’agilité guidant les décisions relatives aux plateformes informatiques.

«Le rythme de croissance élevé du PaaS, de l’IaaS et du SISaaS, qui représentent ensemble environ la moitié du marché des services de cloud public, reflète la demande de solutions qui accélèrent et automatisent le développement et la livraison d’applications modernes », commente Lara Greden, directrice de recherche Platform as a Service. « A mesure que les organisations adoptent des approches DevOps et s’alignent en fonction des flux de valeur, nous constatons d’une part que les solutions PaaS, IaaS et SISaaS sont de plus en plus adoptées et, d’autre part, que l’offre de services et donc de la valeur qu’elles fournissent augmente. Les innovations dans les cas d’usage du edge et de l’IoT contribuent également à l’accélération des taux de croissance sur ces marchés. »

Sur le marché combiné de l’IaaS, du SISaaS et du PaaS, les 5 premières entreprises (Amazon Web Services, Microsoft, Google, Alibaba et IBM) ont capturé plus de 51% des revenus mondiaux. Il existe toutefois une longue traîne d’entreprises robustes, représentant près de la moitié du total du marché, qui proposent des services PaaS spécifiques à des cas d’usage ciblés ou des services de calcul, de données ou de gouvernance de réseau cross-cloud estime IDC. Cette longue traîne est encore plus marquée dans le SaaS, où les clients se concentrent sur des résultats spécifiques. C’est pourquoi plus des deux tiers des dépenses de ce segment échappent au top 5.

« Les applications SaaS représentent le segment le plus important et le plus mature du cloud public avec un chiffre d’affaires de 148 milliards de dollars en 2020. Les entreprises de tous les secteurs d’activité ont accéléré le remplacement de leurs anciennes applications métier par une nouvelle génération d’applications SaaS basées sur les données, intuitives, composables et parfaitement adaptées pour des architectures cloud plus distribuées », assure de son côté Frank Della Rosa, directeur de recherche SaaS and Cloud Software. « Les entreprises recherchant des applications spécifiques à leur secteur peuvent choisir parmi une gamme croissante d’applications verticales. Le marché des applications SaaS est dominé par un grand nombre de fournisseurs qui représentent 65% du marché SaaS total. »