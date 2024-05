L’IA générative donne du carburant à la croissance des services de cloud public. Selon les dernières prévisions du Gartner, les dépenses mondiales des entreprises devraient augmenter de 20,4 % en 2024 pour atteindre 675,4 milliards de dollars. La croissance était de 17,3% en 2023 et devrait monter à 22,1% en 2025.

« La croissance continue que nous prévoyons dans les dépenses liées au cloud public peut être largement attribuée à l’IA générative en raison de la création continue de modèles de fondation à usage général et de la montée en puissance de la fourniture d’applications compatibles à grande échelle », commente dans un communiqué Sid Nag, vice-président de la recherche au cabinet d’analyse. « En raison de cette croissance continue, nous nous attendons à ce que les dépenses éclipsent la barre des mille milliards de dollars avant la fin de cette décennie. »

Le SaaS reste le segment de marché le plus important et devrait atteindre 247,2 milliards de dollars cette année avec une hausse de 20%. Mais les deux segments les plus dynamiques seraient l’IaaS, qui devrait atteindre 180 milliards de dollars (+25,6%) et le PaaS, attendu à 172,4 milliards de dollars (+20,6%).

Cette forte croissance de l’IaaS est là encore tirée par l’IA. « Le besoin d’infrastructure pour entreprendre la formation, l’inférence et le réglage fin des modèles d’IA n’a fait que croître et continuera de croître de façon exponentielle et aura un effet direct sur la consommation IaaS », assure Sid Nag.

Les deux autres segments suivis par Gartner devraient enregistrer une évolution plus modeste. Les services de processus métiers cloud (BPaaS) devraient progresser de 9,8% à 72,6 milliards de dollars et le bureau en tant que service (DaaS) de 13,1% à 3,4 milliards de dollars.