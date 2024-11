Groupe OCI ajoute une nouvelle acquisition à la longue liste de ses opérations de croissance externe. Après Scriba en 2019, Athéo Ingénierie en 2021 et Iliane en 2023, c’est au tour d’Abicom d’entrer dans le giron du groupe basé à Strasbourg.

Finalisé le 5 novembre dernier, le rachat permet au Groupe OCI de gagner deux nouvelles implantations à Clermont-Ferrand et à Saint-Etienne, 135 nouveaux collaborateurs et 31 M€ de chiffre d’affaires additionnel. Ce qui porte l’effectif du groupe à près de 1.350 collaborateurs répartis sur 35 implantations et son chiffre d’affaires annuel à 290 M€. En cinq ans, Groupe OCI aura ainsi quintuplé son chiffre d’affaires.

Groupe OCI consolide ses expertises sur les nombreux domaines d’intervention d’Abicom (conseil, architecture et déploiement d’infrastructures, Cloud, infogérance, cybersécurité, télécoms, délégation de services, audiovisuel) et hérite de ses nombreuses certifications (ISO 9001, ISO 27001, HDS et, depuis 2024, qualification PASSI).

Dans un communiqué commun, Groupe OCI et Abicom précisent qu’Olivier Gay (photo), conserve ses fonctions de directeur général d’Abicom, devient actionnaire du Groupe OCI et intègre son comité exécutif. « L’intégration d’Abicom au sein du Groupe OCI représente pour nous l’opportunité de poursuivre notre croissance tout en restant profondément ancrés sur notre territoire », assure ce dernier ». Au passage, le groupe devrait lui permettre d’étoffer son offre de services, notamment dans les applicatifs de gestion et l’intelligence artificielle…

Sollicité, Olivier Gay n’a pas souhaité commenter.