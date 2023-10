Le groupe d’origine alsacienne spécialisé dans les produits et les services numériques se renforce avec l’acquisition de son homologue Iliane, basé à Nantes. Une grosse prise pour OCI : Iliane a réalisé 52 M€ de chiffre d’affaires en 2022 avec un portefeuille de quelque 3.500 clients et compte 180 salariés répartis dans dix agences implantées majoritairement sur la façade atlantique de la France.

Cette opération, validée par l’Autorité de la Concurrence le mois dernier, permet au groupe OCI de rééquilibrer la répartition de ses activités entre l’Est de la France, son berceau historique, et la moitié Ouest. Un rééquilibrage qu’il avait entamé dès 2019 avec le rachat du Bordelais Scriba (lui-même acquéreur du Nantais Pentasonic en 2016). S’il était déjà présent à Vannes, Nantes, Rennes et Bordeaux, OCI gagne des implantations à Brest, Le Mans, Tours, La Roche-sur-Yon ainsi qu’à Annemasse et Thonon-Les-Bains, ce qui porte à 22 le nombre de ses points de présence sur le territoire national.

Groupe OCI, qui visait 170 M€ de revenus cette année – avant acquisition – avec un effectif de 960 salariés, ambitionne désormais d’atteindre un chiffre d’affaires cumulé proche de 250 M€ cette année et rapidement 300 M€. Ses différentes entités de la partie Ouest du pays devraient compter pour près de la moitié des revenus.

Actuel directeur général et coactionnaire d’Iliane, Eddy Le Nenes devient actionnaire du groupe OCI et entre à son Comité Exécutif. Il y rejoint Frédéric Vacher et Romuald Valichon, respectivement président et directeur général du groupe, mais aussi Dorian Nicoletti, patron de l’intégrateur alsacien Athéo Ingénierie, racheté en 2021. Régis Bruteul, président et principal actionnaire d’Iliane, ferait lui aussi son entrée au capital du Groupe OCI, selon l’agence API (filiale de Ouest-France).

Acteur de référence pour les PME de Bretagne et des Pays de la Loire, Iliane cherche aussi activement à se développer sur les ETI et les grands comptes régionaux. C’est cette quête qui l’a amené à se rapprocher du groupe OCI. Un segment de marché que ce dernier laboure via sa marque Athéo Ingénierie.

Positionné historiquement sur les métiers de l’ingénierie, ce dernier développe depuis quelques années des activités de conseil en architecture de système d’information, de cybersécurité et d’infogérance qu’il décline à l’échelle nationale pour une cible d’ETI et de grands comptes dans l’ensemble du groupe. Des activités qui ont rapidement trouvé leur marché et qui alimentent la croissance de l’entreprise. Athéo Ingénierie devrait ainsi terminer l’exercice sur un chiffre d’affaires supérieur à 34 M€ avec un effectif de 120 personnes.

Outre Scriba, Athéo Ingénierie, et aujourd’hui Iliane, le groupe OCI a mené plusieurs autres acquisitions plus mineures au cours des dernières années : le pretataire numérique Algorys (1 M€) et l’intégrateur ERP BS4U/Dynamics international (1,5 M€) en 2021 et l’ESN et opérateur Diatem (4,6 M€) début 2023.