L’Alsacien Athéo Ingénierie annonce son rapprochement avec un autre poids lourd des services numériques alsacien, Groupe OCI. Créée en 2013 à Strasbourg par Dorian Nicoletti, un ancien cadre dirigeant du revendeur alsacien RBS – disparu en 2014 –, Athéo Ingénierie est une société de services et d’intégration spécialisé en infrastructures IT. Comptant parmi les acteurs IT de référence dans le Grand Est, la société a connu une croissance de près de 50% de son chiffre d’affaires au cours des deux dernières années, passant de 17 millions d’euros en 2018 à 23 millions d’euros en 2020. Elle compte actuellement 67 salariés, répartis sur quatre implantations (Strasbourg, Nancy, Besançon et Paris), revendique 500 clients et vise plus de 25 M€ cette année.

Ensemble les deux entreprises ont représenté environ 130 M€ chiffre d’affaires consolidé en 2020, emploient près de 800 personnes réparties sur 25 implantations à l’échelle nationale – essentiellement dans l’Est, la région Rhône-Alpes et sur la façade atlantique – et comptent plus de 10.000 clients. Ce rapprochement les place au rang de leader dans le Grand Est, où OCI comptait déjà une dizaine d’implantations, et fait entrer le groupe OCI dans le top 20 de notre classement des prestataires de services et de distribution IT.

Groupe OCI et Athéo Ingénierie ne dévoilent pas les modalités de leur rapprochement et n’ont pas donné suite à nos demandes de précisions. Dans un communiqué commun, les protagonistes expliquent toutefois qu’au sein de cette nouvelle organisation, « la gouvernance d’Athéo Ingénierie et son organisation sont préservées, en cohérence avec la stratégie du Groupe OCI ». Dorian Nicoletti continuera ainsi « à assurer la direction générale d’Athéo Ingénierie et intègre le Comité exécutif du groupe ».

Dans ce même communiqué, Dorian Nicoletti explique que l’opération permet à Athéo Ingénierie « de [se] tourner vers un rayonnement national ». Les deux entreprises Les deux entreprises parlent de « forte complémentarité », disent désormais couvrir « l’ensemble des champs d’intervention du secteur IT », et affichent leur volonté de « dupliquer [leurs] offres à l’échelle nationale, aussi bien pour les TPE/PME que pour les ETI et les grands comptes », tout en maintenant et en renforçant la proximité régionale.

Groupe OCI est le produit de plusieurs rapprochements : celui en octobre 2018 du mainteneur Maintronic-ATS et de l’Alsacien OCI, rejoint un an plus tard par le bordelais Scriba (qui avait lui-même racheté le nantais Pentasonic deux ans plus tôt).

Photo : à gauche, Frédéric Vacher, président du Groupe OCI et à droite, Dorian Nicoletti, directeur général d’Athéo Ingénierie.