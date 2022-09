Le lyonnais Codeo investit 8 millions d’euros et ouvre une structure industrielle de de 7.200 m2 consacré au reconditionnement des équipements informatiques des entreprises. Installé à Rillieux-la-Pape en Rhône-Alpes, le site emploie 100 personnes et peut traiter plus de 500.000 machines par an.

Le projet a été mis en œuvre avec trois partenaires spécialisés dans le reconditionnement : Ecodair, Envie et LM Eco Production. Le site est donc un « Hub de l’Économie Circulaire » pour les grandes entreprises, où est centralisée la chaîne de réemploi des ordinateurs, tablettes, smartphones, lecteurs code-barres, terminaux de paiement, etc.



Créé en 2005 par François Amiot et Tony Duburcq, le groupe Codeo emploie 190 collaborateur·rice·s dans six pays et dispose de quatre filiales : Codeo pour les équipements informatiques; Remober pour les smartphones et tablettes ; Codeo Medical pour les équipements médicaux ; et Greentraders pour la vente de produits reconditionnés aux entreprises.

« Avec notre nouvelle offre d’économie circulaire, nous serons capables de proposer un seul point de contact à nos clients pour l’ensemble de la gestion de leurs parcs informatiques de l’achat de matériels reconditionnés à la maintenance en passant par la gestion de la fin de vie de leurs équipements. De plus, nous garantirons la traçabilité de ces équipements permettant ainsi à nos clients d’améliorer leur empreinte carbone », fait valoir François Amiot à notre consœur des Echos.