L’entreprise européenne de services numériques Econocom prend une part majoritaire dans la société à mission Sofi Groupe – sa marque de téléphones portables d’occasion Smaaart, ses effectifs de 114 salarié·e·s et son usine montpelliéraine de 3.200 mètres carrés – pour se positionner sur le marché des smartphones, tablettes et PC reconditionnés à destination des entreprises.

Le communiqué souligne que « l’opération s’inscrit dans un contexte de forte croissance du marché des smartphones reconditionnés en France (+10% en 2020) et d’un marché mondial du reconditionné très porteur dont la taille est estimée à plus de 50 milliards d’euros dans le monde (2020) ».

Econocom mise ainsi sur l’engouement pour les offres écoresponsables après avoir livré 200.000 ordinateurs et tablettes reconditionnés via des partenaires l’an dernier. A la même période, Sofi Groupe indique avoir remis en état près de 120.000 terminaux mobiles de marques Apple, Samsung et Huawei.

Rappelons aussi que, depuis la promulgation de la loi Agec (Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire) en début 2021, le secteur public français a désormais l’obligation de consacrer une part de son budget informatique à du matériel reconditionné.

Sofi Groupe – dont les dirigeant·e·s Jean-Christophe Estoudre et Marlène Taurines resteront à leurs postes après la prise de participation – revendique être l’un des trois seuls acteurs 100% français du reconditionnement dans un marché estimé à 2,8 millions de pièces en 2020. Lancée en 2017, la marque Smaaart, qui passe par des ventes directes et indirectes, annonçait un chiffre d’affaires de 21 millions d’euros en 2021.

Sans se couper complètement de ses partenaires reconditionneurs historiques (ATF Gaia, Ateliers sans frontières, Recyclea…), Econocom compte désormais sur l’usine de Saint-Mathieu-de-Tréviers – située à une vingtaine de kilomètres au nord de Montpellier – pour donner une seconde vie aux équipements qu’elle a déjà loués à des clients : « L’outil industriel et l’expertise technique de Sofi Groupe donneront les moyens à TMF (filiale de financement d’Econocom) d’internaliser et d’augmenter significativement les volumes d’équipements reconditionnés pour adresser la demande croissante des organisations publiques et privées pour ce type de matériel. »

La montant de la transaction n’a pas été dévoilé mais la somme de 20 millions d’euros a été évoquée au cours des négociations, selon le quotidien Les Echos.