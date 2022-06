A l’heure où de nombreuses entreprises cotées du numérique invoquent l’incertitude macro-économique pour geler les embauches ou licencier du personnel, il apparait que les ventes de services cloud ainsi que l’informatique d’entreprise sont au beau fixe. Selon le cabinet d’analyse Gartner, les dépenses mondiales en services de cloud computing public devraient croître de plus de 20% en 2022.

Dans un podcast, notre confrère de ZDnet met notamment en exergue le fait qu’Amazon Web Services a augmenté ses ventes de 37% au dernier trimestre tandis que les autres divisions d’Amazon déclinent. Les résultats trimestriels de Microsoft ont également été tirés par le cloud.

Le cloud reste un marché porteur, particulièrement en temps de pandémie puisqu’il permet la continuité d’activités à distance. Quant aux ventes de produits et services à destination des professionnel·le·s (B2B), elles sont perçues comme plus constantes et sûres que celles à destination du grand public (B2C), notamment en période d’inflation et de baisse du pouvoir d’achat des ménages.