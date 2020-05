Le directeur général en charge du développement international d’Ausy, Jérôme Gontard a été promu directeur général du groupe de conseil & d’ingénierie en hautes technologies. Il reporte directement à Frank Ribuot, président du groupe Randstad France et du groupe Ausy.

Diplômé de l’Ecole Supérieure des Technologies et des Affaires (ESTA) de Belfort en 1993, Jérôme Gontard, 50 ans, a bâti l’essentiel de ses 27 ans de carrière au sein du groupe Ausy. Après avoir débuté son parcours professionnel en 1993 au sein du groupe Lactalis en tant que chef de marché pour l’Allemagne, il a intégré l’entreprise Pouyet, spécialiste du câblage réseau (racheté successivement par 3M, puis par Corning), avant de rejoindre, en 1996, Thalès Microelectronics au poste de responsable commercial, en charge des activités de conseil.

C’est en 2000 qu’a débuté son aventure professionnelle chez Ausy France. Chargé de créer le bureau de Nantes, il y a développé l’activité de consulting en ingénierie et en IT. En 2004, il a pris la direction de la région Ouest du groupe qui couvre la Bretagne, les Pays de la Loire et la Basse-Normandie. En 2008, il a fondé la société de conseil Exalen Technologies, spécialisée dans le conseil en ingénierie mécanique. Cette dernière devenue filiale d’Ausy, Jérôme Gontard a intégré le comité exécutif du groupe. Nommé directeur général en charge du développement international en 2012, il a pris la tête des cinq filiales étrangères du groupe (Allemagne, Belgique, Luxembourg, Roumanie et Espagne) avant d’ouvrir sept nouveaux marchés, en Europe (Suède, Portugal, Royaume-Uni et Suisse), en Asie (Inde), au Maghreb (Tunisie) et aux Etats-Unis. L’international emploie 4.000 salariés sur les 7.500 collaborateurs que compte l’entreprise.